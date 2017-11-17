Куда пойти в выходные в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Концерт Александра Серова.

Где: Культурно-информационный центр Севастополя.

Когда: 18 ноября в 19:00.

Концерт заслуженного артист РСФСР, народного артиста Российской Федерации Александра Серова.

Цена билетов: от 1500 до 5000 рублей.

Цирковое представление Марицы и Дана Запашных.

Где: Симферопольский цирк им. Б. Н. Тезикова.

Когда: 11 и 12 ноября в 12:00 и 16:00.

Впервые в Крыму представители легендарной династии советских и российских цирковых артистов Марица и Дан Запашные. В программе: дрессированные шимпанзе, джигиты Осетии, караван верблюдов, обезьяны на осликах, кавказские овчарки, воздушные гимнасты, гимнасты на мачте, клоунский дуэт Lucky и многое другое.

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.

Рок-опера «Орфей и Эвридика».

Где: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.

Когда: 18 ноября в 18:00.

«Орфей и Эвридика» — красивый греческий миф о любви, который возник еще несколько тысяч лет назад. Он ярко воспевает возвышенность чувств, преданную любовь и самоотверженность героев греческой мифологии.

Основной акцент в постановке делается на освоении нового сценического способа существования артиста, когда главной становится мысль, выраженная через визуальный образ.

Музыкальный концерт «Великие имена с камерным оркестром».

Где: Симферопольский художественный музей.

Когда: 19 ноября в 16:00.

Крымская государственная филармония при поддержке министерства культуры Республики Крым принимает участие в I Международном фестивале «Чайковский.spb.ru». В рамках мероприятия в Симферополе состоится концерт «Великие имена с камерным оркестром», направленный на популяризацию творчества композитора Петра Чайковского.

В исполнении Камерного оркестра и солистов Крымской филармонии — заслуженного артиста Крыма Николая Назарова и Алексея Зинченко, приглашенных солистов Игоря Юрченко и Ольги Пятницких прозвучат арии из известных опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а также «Русский танец», «Серенада для струнного оркестра» и другие произведения.

Выставка картин Николая Барсамова.

Где: Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского.

Когда: 19 ноября в 15:30.

Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского представит выставку «Море в произведениях Николая Барсамова». Барсамов — второй после Ивана Айвазовского почетный гражданин Феодосии и экс-директор его галереи. В годы Великой Отечественной войны он спас коллекцию картин галереи и вывез ее из оккупации.

Всего на выставке представят более 20 работ. В основном это пейзажи Феодосии, несколько южнобережных видов, а также натюрморты. Выставка продлиться до середины декабря.