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10:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа рассказали об изменениях в проекте развязки на улице 9 Января

Публичные слушания по изменениям в проект развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков прошли в Доме архитектора в пятницу, 17 ноября.

Источник: ООО «Центр-Дорсервис»

Согласно корректировкам, на первом этапе строительства развязки съезд вдоль дома № 304а на улице 9 Января отодвинули подальше от подъезда здания.

По словам начальника комплексного дорожно-мостового отдела компании-проектировщика ООО «Центр-Дорсервис» Николая Мельничука, в планах — установить у проезжей части шумозащитный экран.

— По старому проекту, выполненному в 2013 г питерской организацией ЗАО «Дорпроект», съезд подходил к выходным дверям подъезда, расстояние было порядка 8−10 м. В измененной документации расстояние увеличили до 25 м. Шумозащитный экран нужен, чтобы люди при выходе из дома не попадали сразу на проезжую часть, и у них были комфортные условия проживания, — рассказал Николай Мельничук.

Во второй очереди строительства планируется расширить до шести полос участок от остановки «Общежитие» до остановки «Улица Жемчужная» и обустроить четырехполосный съезд от Лесного кладбища в сторону Семилук.

— При расширении участка от остановки «Улица Жемчужной» до «Общежития» планируется построить либо подземный, либо надземный пешеходный переход. Надеюсь, проектные работы на данный участок будут выполнены в первой половине 2018 года, и работы по расширению начнутся в конце 2018 года сразу по завершении реконструкции развязки, окончание работ на которой планируется в ноябре 2018 года, — рассказал Николай Мельничук.

На втором этапе работ также планируется расширение автомобильной дороги по улице Героев Сибиряков до шести полос.

Контекст

Реконструкция развязки началась в январе 2017 года, а путепровод на 9 Января закрыли для транспорта 15 марта, что спровоцировало многокилометровые пробки на окружной дороге. Губернатор Алексей Гордеев назвал проработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков некачественной. Глава региона поручил скорректировать график проведения работ на окружной.

На обновление транспортной развязки за счет кредитов регионального дорожного фонда выделили более 660 млн рублей. Торги выиграла компания «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области.

В ноябре стало известно, что ремонт путепровода завершат не раньше конца 2017 года. Первоначальный план предусматривал завершение ремонта путепровода на улице 9 Января в декабре 2017 года.

По словам представителя пресс-службы горадминистрации, в течение месяца путепровод откроют для пешеходов. Движение автомобилей разрешат только после завершения реконструкции и сдачи объектов в эксплуатацию.

По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города. Городская программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года еще двух крупных дорожных развязок: на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Московского проспекта (стоимость — 441,7 млн рублей), а также улицы Остужева и Ленинского проспекта (стоимость — 4 млрд рублей).

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