Бывшая жена вернет Берлускони лишние алименты

Источник: AP 2017

Адвокат Берлускони заявил, что Ларио достаточно богата: ее 16-миллионного состояния более чем достаточно, чтобы содержать себя. Комментариев от Вероники Ларио не последовало.

Пара разошлась в 2009 году, после того как Берлускони был замечен на вечеринке по случаю дня рождения 18-летней модели.

Изначально суд присудил 61-летней Ларио ежемесячные алименты в размере трех млн евро. Затем сумму сократили до 1,4 млн, однако 81-летний Берлускони все равно настаивал, что это слишком много.

Апелляционный суд Милана принял решение в его пользу, заявив, что Ларио больше не нуждается в дополнительном доходе. Ее состояние включает банковские вклады, ювелирные украшения и бизнес в сфере недвижимости.

В 2017 году Верховный суд Италии постановил, что условия развода не должны гарантировать супругам прежний уровень жизни. Задача соглашения — обеспечить финансовую стабильность после развода.

Сильвио Берлускони — пятый в списке самых богатых людей Италии. По данным американского Forbes, его состояние оценивается в 7 млрд долларов.

Пара познакомилась в 1980 году в гримерной Миланского театра, после спектакля, в котором играла Вероника Ларио.

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Они поженились в 1990 году, их брак продлился 22 года. В 2007 году Ларио потребовала извинений от бывшего мужа после того, как одно из его любовных писем было опубликовано на первой полосе национальной газеты La Repubblica.

В 2009 Вероника Ларио инициировала бракоразводный процесс, обвинив его в связи с несовершеннолетними. До этого брака Берлускони 20 лет был женат на Карле Эльвире даль Ольо.

Он четыре раз становился премьер-министром и до сих пор сохраняет лидерство в партии «Вперед, Италия». Несмотря на это, Берлускони несколько раз оказывался в центре финансовых и секс-скандалов.

В 2013 году ему предъявили обвинения в налоговых махинациях, после чего он потерял место в итальянском Сенате. Ему также было запрещено занимать любые государственные посты.

В 2015 году Берлускони был оправдан по так называемому делу «Бунга-бунга», когда политика обвинили в том, что он пользовался услугами несовершеннолетней проститутки.

У Ларио и Берлускони трое детей, еще двое детей у него от первого брака. Сейчас он помолвлен на 32-летней Франческе Паскале.