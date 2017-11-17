Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Дубцова появилась на премии в Кремле в платье с разрезом – СМИ
«Молчал 3 года?»: Архарова судится с Башаровым
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
19:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Бывшая жена вернет Берлускони лишние алименты

Бывшая жена экс-премьер-министра Сильвио Берлускони должна вернуть ему 60 млн евро алиментов, после того как суд постановил, что она не нуждается в деньгах.

Источник: AP 2017

Адвокат Берлускони заявил, что Ларио достаточно богата: ее 16-миллионного состояния более чем достаточно, чтобы содержать себя. Комментариев от Вероники Ларио не последовало.

Пара разошлась в 2009 году, после того как Берлускони был замечен на вечеринке по случаю дня рождения 18-летней модели.

Изначально суд присудил 61-летней Ларио ежемесячные алименты в размере трех млн евро. Затем сумму сократили до 1,4 млн, однако 81-летний Берлускони все равно настаивал, что это слишком много.

Апелляционный суд Милана принял решение в его пользу, заявив, что Ларио больше не нуждается в дополнительном доходе. Ее состояние включает банковские вклады, ювелирные украшения и бизнес в сфере недвижимости.

В 2017 году Верховный суд Италии постановил, что условия развода не должны гарантировать супругам прежний уровень жизни. Задача соглашения — обеспечить финансовую стабильность после развода.

Сильвио Берлускони — пятый в списке самых богатых людей Италии. По данным американского Forbes, его состояние оценивается в 7 млрд долларов.

Пара познакомилась в 1980 году в гримерной Миланского театра, после спектакля, в котором играла Вероника Ларио.

Читайте также
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину

Они поженились в 1990 году, их брак продлился 22 года. В 2007 году Ларио потребовала извинений от бывшего мужа после того, как одно из его любовных писем было опубликовано на первой полосе национальной газеты La Repubblica.

В 2009 Вероника Ларио инициировала бракоразводный процесс, обвинив его в связи с несовершеннолетними. До этого брака Берлускони 20 лет был женат на Карле Эльвире даль Ольо.

Он четыре раз становился премьер-министром и до сих пор сохраняет лидерство в партии «Вперед, Италия». Несмотря на это, Берлускони несколько раз оказывался в центре финансовых и секс-скандалов.

В 2013 году ему предъявили обвинения в налоговых махинациях, после чего он потерял место в итальянском Сенате. Ему также было запрещено занимать любые государственные посты.

В 2015 году Берлускони был оправдан по так называемому делу «Бунга-бунга», когда политика обвинили в том, что он пользовался услугами несовершеннолетней проститутки.

У Ларио и Берлускони трое детей, еще двое детей у него от первого брака. Сейчас он помолвлен на 32-летней Франческе Паскале.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От революции к криптовалюте: главное о кризисе в Зимбабве
Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
ФАС обнаружила плацкарты дороже авиаперелетов
Путин выделит талантливой молодежи 1 млрд рублей дополнительно
Главные события недели (видео)
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Кудрин рассказал Путину о работе над стратегией развития России
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь