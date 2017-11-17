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22:09 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили, почему эксперименты с ГМО могут вызвать катастрофу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ученые-генетики обеспокоены возможными испытаниями метода генного драйва, который угрожает биологическому разнообразию на планете. Об этом сообщает портал Gizmodo.

Источник: AP 2017

«Это технология, к которой мы социально и этически не готовы, но технологически мы можем ее осуществить. Это пугает», — заявил новозеландский исследователь Нил Геммель.

Метод генного драйва способен «отменить» принцип естественного отбора, так как способствует распространению в популяции модифицированного гена.

Кроме того, с помощью данной технологии можно создать инвазивный организм-вредитель, который сможет уничтожить весь вид ему подобных.

Впервые о подобном применении метода генного драйва написала группа ученых из Гарвардского университета в 2014 году. Один из авторов публикации, Кевин Эсвелт, почти сразу после публикации работы постарался предупредить научную общественность об опасности экспериментов. Дело в том, что метод генного драйва создает так называемый «эгоистичный ген», способный распространиться «в большинстве популяций вида по всему миру».

Сейчас ученые говорят о том, что испытание генного драйва равнозначно созданию нового вида, угрожающего биоразнообразию.

«Моя ошибка заключалась в неспособности ясно и полно донести информацию», — говорит генетик.

По его словам, в публикации 2014 года сообщалось о преимуществах метода генного драйва, при этом возможным рискам и проблемам уделялось недостаточно внимания.

В прошлом году, однако, Конвенция ООН по биоразнообразию пришла к выводу, что потенциальная выгода слишком велика, для того чтобы отказаться от проведения «тщательно контролируемых полевых испытаний» технологии генного драйва.

Ученые не теряют надежду использовать данный метод на благо биоразнообразия. Они активно работают над способами ограничения распространения «эгоистического гена».

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25 февраля© Ньюстюб
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