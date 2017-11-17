Ученые объяснили, почему эксперименты с ГМО могут вызвать катастрофу

Источник: AP 2017

«Это технология, к которой мы социально и этически не готовы, но технологически мы можем ее осуществить. Это пугает», — заявил новозеландский исследователь Нил Геммель.

Метод генного драйва способен «отменить» принцип естественного отбора, так как способствует распространению в популяции модифицированного гена.

Кроме того, с помощью данной технологии можно создать инвазивный организм-вредитель, который сможет уничтожить весь вид ему подобных.

Впервые о подобном применении метода генного драйва написала группа ученых из Гарвардского университета в 2014 году. Один из авторов публикации, Кевин Эсвелт, почти сразу после публикации работы постарался предупредить научную общественность об опасности экспериментов. Дело в том, что метод генного драйва создает так называемый «эгоистичный ген», способный распространиться «в большинстве популяций вида по всему миру».

Сейчас ученые говорят о том, что испытание генного драйва равнозначно созданию нового вида, угрожающего биоразнообразию.

«Моя ошибка заключалась в неспособности ясно и полно донести информацию», — говорит генетик.

По его словам, в публикации 2014 года сообщалось о преимуществах метода генного драйва, при этом возможным рискам и проблемам уделялось недостаточно внимания.

В прошлом году, однако, Конвенция ООН по биоразнообразию пришла к выводу, что потенциальная выгода слишком велика, для того чтобы отказаться от проведения «тщательно контролируемых полевых испытаний» технологии генного драйва.