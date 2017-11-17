Под Уфой женщины вытолкали застрявшую на бездорожье «ГАЗель»

По словам очевидцев, водитель пассажиркой «ГАЗели» решил по полю объехать фуру, вставшую на обледенелом участке. Однако маневр ему не удался — микроавтобус застрял на бездорожье. Пассажирки транспортного средства в этой ситуации не растерялись, дружно выбежали из салона и вытолкали маршрутку. Видео происшествия попало в соцсети и вызвало шквал комментариев со стороны интернет пользователей.