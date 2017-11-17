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21:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Под Уфой женщины вытолкали застрявшую на бездорожье «ГАЗель»

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Любопытный дорожный инцидент произошел сегодня днем близ поселка Красный Яр Уфимского района.

По словам очевидцев, водитель пассажиркой «ГАЗели» решил по полю объехать фуру, вставшую на обледенелом участке. Однако маневр ему не удался — микроавтобус застрял на бездорожье. Пассажирки транспортного средства в этой ситуации не растерялись, дружно выбежали из салона и вытолкали маршрутку. Видео происшествия попало в соцсети и вызвало шквал комментариев со стороны интернет пользователей.

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