Спиридонову не будут пересаживать голову

Комментируя новость об успешной пересадке головы человека на труп, проведенной в Китае, Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии, сообщил, что подготовка к операции, которую должен был провести над ним итальянский врач Серджио Канаверо, остановлена.
Он рассказал, что это связанно с тем, что Канаверо предоставили лабораторию и финансовую поддержку в Китае.
Пекин хочет, чтобы первым пациентом итальянского хирурга оказался гражданин их страны. «Пока речи о том, чтобы Канаверо вернулся к идее оперировать россиянина, не идет», — подчеркнул Спиридонов.
Он отметил, что первая пересадка головы на труп вряд ли может считаться эпохальным событием. «Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии», — заявил он.
В пятницу Серджио Канаверо сообщил, что команда хирургов из Медицинского университета Харбина в Китае успешно провела пересадку человеческой головы на труп.
В 2015 году итальянский врач объявил о запуске проекта по пересадке головы добровольца на донорское тело. Спинной и головной мозг он намеревался соединить с помощью особой процедуры, которую назвал «протокол GEMINI». Российский программист Валерий Спиридонов, страдающий от мышечной дистрофии, согласился стать первым участником эксперимента.