Спиридонову не будут пересаживать голову

Источник: РИА "Новости"

Комментируя новость об успешной пересадке головы человека на труп, проведенной в Китае, Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии, сообщил, что подготовка к операции, которую должен был провести над ним итальянский врач Серджио Канаверо, остановлена.

Он рассказал, что это связанно с тем, что Канаверо предоставили лабораторию и финансовую поддержку в Китае.

Пекин хочет, чтобы первым пациентом итальянского хирурга оказался гражданин их страны. «Пока речи о том, чтобы Канаверо вернулся к идее оперировать россиянина, не идет», — подчеркнул Спиридонов.

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Он отметил, что первая пересадка головы на труп вряд ли может считаться эпохальным событием. «Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии», — заявил он.

В пятницу Серджио Канаверо сообщил, что команда хирургов из Медицинского университета Харбина в Китае успешно провела пересадку человеческой головы на труп.