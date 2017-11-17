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21:08 (мск), источник: РИА Новости

Спиридонову не будут пересаживать голову

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россиянин Валерий Спиридонов, который согласился стать участником эксперимента по пересадке головы, в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что подготовка к этой операции заморожена.

Источник: РИА "Новости"

Комментируя новость об успешной пересадке головы человека на труп, проведенной в Китае, Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии, сообщил, что подготовка к операции, которую должен был провести над ним итальянский врач Серджио Канаверо, остановлена.

Он рассказал, что это связанно с тем, что Канаверо предоставили лабораторию и финансовую поддержку в Китае.

Пекин хочет, чтобы первым пациентом итальянского хирурга оказался гражданин их страны. «Пока речи о том, чтобы Канаверо вернулся к идее оперировать россиянина, не идет», — подчеркнул Спиридонов.

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Он отметил, что первая пересадка головы на труп вряд ли может считаться эпохальным событием. «Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии», — заявил он.

В пятницу Серджио Канаверо сообщил, что команда хирургов из Медицинского университета Харбина в Китае успешно провела пересадку человеческой головы на труп.

В 2015 году итальянский врач объявил о запуске проекта по пересадке головы добровольца на донорское тело. Спинной и головной мозг он намеревался соединить с помощью особой процедуры, которую назвал «протокол GEMINI». Российский программист Валерий Спиридонов, страдающий от мышечной дистрофии, согласился стать первым участником эксперимента.

Пересадка головы: программист из России хочет стать свободным
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июня 2015© Ньюстюб
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