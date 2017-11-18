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06:42 (мск), источник: Индикатор

Исследование опровергло связь дохода, генов и познавательных способностей

В новой работе не подтверждается широко распространенная гипотеза о связи между семейным доходом, умственным развитием и генами. Согласно ей некоторые гены играют в развитии мозга у детей, выросших в более благоприятных условиях, бо́льшую роль, чем у более бедных. Новая работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: Reuters

«В то время как дети из семей с лучшим социоэкономическим статусом в среднем демонстрируют значительно более высокие когнитивные результаты, чем дети из бедных семей, генетика оказывается одинаково значимой для обеих групп, — говорил ведущий автор работы Дэвид Фиглио из Северо-Западного университета. — И гены влияют, и окружающая среда, однако мы не обнаружили указаний на их взаимодействие».

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Результаты некоторых предыдущих работ указывали на то, что гены по-разному влияют на бедных и богатых детей. Также выдвигалась идея, что этот феномен характерен сугубо для США. В новой работе изучались дети одних родителей, в том числе близнецы, родившиеся в 1994—2002 годах, причем как объем, так и разнообразие выборки было наибольшим среди подобных исследований. Авторы не нашли подтверждений этой гипотезе.

Ученые заключают, что полностью понять, как гены, взаимодействуя с окружающей средой, могут влиять на когнитивные способности, намного сложнее. Это влияние проявляется намного менее прямо, чем считалось ранее. «Утверждение, что гены влияют на некую группу больше, чем на другую, привлекательно частично из-за своей простоты, — подытоживает соавтор Джереми Фриз из Стэнфорда. — Мы считаем, что истина сложнее: некоторые гены могут сказываться больше в богатых семьях, но некоторые другие будут важнее у бедных. Эту ситуацию нельзя единообразно охарактеризовать в целом».

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Во время загрузки произошла ошибка.
16 сентября© Ньюстюб
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