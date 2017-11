Исследование опровергло связь дохода, генов и познавательных способностей

В новой работе не подтверждается широко распространенная гипотеза о связи между семейным доходом, умственным развитием и генами. Согласно ей некоторые гены играют в развитии мозга у детей, выросших в более благоприятных условиях, бо́льшую роль, чем у более бедных. Новая работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.