Исследование опровергло связь дохода, генов и познавательных способностей

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«В то время как дети из семей с лучшим социоэкономическим статусом в среднем демонстрируют значительно более высокие когнитивные результаты, чем дети из бедных семей, генетика оказывается одинаково значимой для обеих групп, — говорил ведущий автор работы Дэвид Фиглио из Северо-Западного университета. — И гены влияют, и окружающая среда, однако мы не обнаружили указаний на их взаимодействие».

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Результаты некоторых предыдущих работ указывали на то, что гены по-разному влияют на бедных и богатых детей. Также выдвигалась идея, что этот феномен характерен сугубо для США. В новой работе изучались дети одних родителей, в том числе близнецы, родившиеся в 1994—2002 годах, причем как объем, так и разнообразие выборки было наибольшим среди подобных исследований. Авторы не нашли подтверждений этой гипотезе.