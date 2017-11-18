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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

506 млн в лотерею выиграла воронежская пенсионерка и ее дочь

Победительницы приехали из Панинского района в офис за получением выигрыша.

17 ноября стал известен таинственный победитель лотереи «Русское лото», выигрывший 506 млн рублей. Две недели обладателя рекордного приза не могли разыскать. Было известно лишь, что счастливый билет куплен на почте в райцентре Панино Воронежской области. Сегодня в офисе лотереи, наконец, увидели, кто сорвал джек-пот.

За выигрышем приехали пенсионерка Наталья Власова с дочерью Екатериной Евдокимовой. Женщины объяснили, почему так долго не объявлялись. Оказалось, что проверить результаты розыгрыша поручили внучке, которая смотрела результаты не по номеру билета, а по невыпавшим шарам. Поэтому бумажку просто отложили на полку, Наталья Петровна уж было сбралась ее выкинуть, да что-то внутри подсказало еще раз проверить самой.

Выигрышный билет ждет экспертиза подлинности, она займет месяц. Деньги начнут перечислять на счет получателя частями уже в 2018-м году.

Пенсионерка планирует потратить деньги на восстановление дома, помощь детям и внукам и большую часть передать на благотворительность.

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