Житель Германии 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль
Полиция Германии сообщила об обнаружении «похищенного» 20 лет назад автомобиля одного из жителей ФРГ. Машину нашли именно в том месте, где ее оставил владелец.
Полиция Германии сообщила об обнаружении «похищенного» 20 лет назад автомобиля одного из жителей ФРГ. Машину нашли именно в том месте, где ее оставил владелец.
В 1997 году 76-летний житель
Машина долгие годы числилась в розыске. При сносе старого здания выяснилось, что в гараже стоит автомобиль. Прибывшая на место полиция идентифицировала его как находящийся в розыске и вернула бывшему владельцу.