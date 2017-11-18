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07:24 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Германии 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль

Полиция Германии сообщила об обнаружении «похищенного» 20 лет назад автомобиля одного из жителей ФРГ. Машину нашли именно в том месте, где ее оставил владелец.

Источник: БЕЛТА

В 1997 году 76-летний житель Франкфурта-на-Майне въехал на территорию гаража, расположенного в промышленном здании. Оставив автомобиль, он отправился по своим делам, а затем, видимо, забыв, заявил в полицию о том, что его машину украли.

Машина долгие годы числилась в розыске. При сносе старого здания выяснилось, что в гараже стоит автомобиль. Прибывшая на место полиция идентифицировала его как находящийся в розыске и вернула бывшему владельцу.

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