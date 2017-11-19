Этот дикий, дикий, очень дикий Лондон

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="4fd89e73-afe3-42b6-8141-13ffb3fffbb0" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Лиса, как известно из всяких сказок и басен, животное умное, если даже не хитрое.

А что умное и хитрое животное умеет делать лучше всего? Да, облегчать себе жизнь.

Что нужно обыкновенной дикой лисе? Уютное и тихое место, где выращивать потомство. Наличие легко доступной еды. И, по возможности, отсутствие хищников.

И британским лисам пришла в голову гениальная идея. Зачем бегать по полям и лесам, в надежде поймать что-либо съедобное и не попасться при этом на глаза охотникам, когда можно просто взять и переехать в город, где и еды полно, и охотники редко встречаются.

И вот из примерно 400 тысяч британских лис около половины всей популяции, уже поколениями живут в городах. Больше всего в Лондоне. Их тут, по подсчетам специалистов, около 18 на каждый квадратный километр, или же на каждые 300 человек.

Прежде чем вы начнете вопрошать, как же несчастные лисы живут посреди машин и асфальта, спешим напомнить, что Лондон — город весьма и весьма зеленый.

Настолько зеленый, что некоторые предлагают объявить его заповедником.

Посмотрите сами — около 47% всей территории города — зелень — парки и сады при домах. 60% территории города считается «открытым пространством».

Лондон покрывает более полутора тысяч квадратных километров.

Здесь живут более 13 тысяч видов животных (в том числе и гомо сапиенс). На них приходится 3000 парков, 30 тысяч огородных участков, три миллиона частных садов и две заповедные зоны.

В городе восемь миллионов деревьев — Лондон можно назвать крупнейшим в мире городским парком.

Другими словами — идеальное место для дикой природы.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="deb7353c-344c-4594-957e-b0c12cfd6fb5" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Лисы вполне хорошие соседи. Людей они не трогают, только иногда посматривают на них с очевидным удивлением — а что это вы тут делаете на моей территории?

Едят они частично мусор, а также весьма активно охотятся на мышей и крыс, за что им стоит сказать большое спасибо.

Единственная проблема возникает в районе января-февраля, когда они задумываются о продолжении рода.

В отличие от людей, эта процедура не приносит ни самкам, ни самцам особого удовольствия, так как сопровождается она душераздирающими лисьими криками, как будто бы кто-то очень тупым напильником пытается зарезать младенца.

И если вы думаете, что лондонские лисы прячутся где-то в пригородах, то это не так. Их можно увидеть в самом центре города — одна даже не так давно забежала в кафе в здании Би-би-си, ровно посреди бела дня, и была очень удивлена, когда ее стали оттуда прогонять.

Почти ковчег

Но не лисами едиными живет Лондон. Тут всякой твари по паре. Иногда даже и не по паре.

Например, в Лондоне на полной свободе живут от 10 до 50 тысяч диких кольчатых попугаев из Гималаев. Точные цифры неизвестны никому.

Также неизвестно откуда они здесь появились. Скорее всего, это просто сбежавшие от хозяев попугаи, которым удалось создать свои стаи и освоить новую городскую территорию.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="42c55805-5f73-4896-9e85-839f24ceb9c3" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Первых диких попугаев в Лондоне замечали еще в XIX веке, но популяция резко увеличилась лишь с начала 1980-х годов.

Сначала они чаще всего встречались на юге Лондона, но на данный момент они распространились по всему городу.

Стаи этих ярко зеленых попугаев с невероятным шумом перелетают из сада в сад, из парка в парк, и поедают там ягоды, семена, и то, что люди оставляют в кормушках для птиц.

Они уже стали выезжать за город — недавно стая этих индийских попугаев налетела на виноградник в графстве Кент, где за сутки им удалось съесть около тонны винограда.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="43c75617-d5d6-457d-b4cf-786fd48d88d3" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Прочие пернатые

Лондон отличается тем, что никогда за всю свою историю не считал, что его географическое положение должно как-то ограничивать его амбиции. В том числе и в вопросах всякой дикой природы.

Говоря о пернатых, Лондон решил, что одних лишь гималайских попугаев, ну и всяких голубей, явно недостаточно. Поэтому в городе можно обнаружить и вполне хищных птиц — пустельгу, сипуху, соколов (они же сапсаны) и даже сов.

Вот уже несколько лет (правда не каждый год) пара сапсанов заводит себе гнездо на башне музея Тейт Модерн. Каждый раз орнитологи устанавливают перед зданием телескоп, и все желающие могут полюбоваться на любящих пернатых родителей, кормящих свое чадо отловленными ими олубями.

К лондонской пернатой живности приложила руку и Россия. В далеком 1664 году российский посол подарил местным властям нескольких пеликанов.

Они прижились в парке Сент-Джеймс, в самом центре города.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="dbf1ecb3-b12c-49a2-ad9b-abb26f1c7df3" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Посреди парка небольшое озеро, и вот уже несколько веков лондонские пеликаны, живущие на полной свободе, далеко от него отходят.

Правда однажды один из них решил долететь до лондонского зоопарка, где пытался украсть рыбу, которой кормили местных пингвинов и фламинго.

Ну, а в Холланд-праке живут на полной свободе павлины.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="31bf8b34-8ffe-48c2-89d9-84c817b6e086" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Людей, живущих по соседству с парком, предупреждают, что птицы эти могут иногда решить изучить свою округу и отправиться по соседним улицам, в особенности в период спаривания.

Свалка

Если вы думаете, что птицы — относительно безмозглые потомки динозавров, на которых лишь приятно посмотреть, а иногда даже и съесть, то это не так.

Некоторые пернатые отличаются хитроватым умом.

Так, например, к востоку от Лондона расположена крупнейшая городская свалка, куда свозят мусор (тот, который не идет на переработку) со всего города.

Свалку эту обнаружили чайки, поняв, что тум есть чем проживиться, причем без особого труда. Несколько лет назад ученые решили выяснить, откуда собственно на свалку прилетают эти чайки.

И тут выяснилось, что определенный процент из них зимой прилетает из Финляндии.

Как чайки из Хельсинки проведали, что лететь в Лондон на зиму быстрее и удобнее, чем до Средиземного моря, до сих пор остается загадкой.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="9d17c375-8824-415e-8504-808a8442466f" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Но ясно одно — чайки умеют распространять слухи, причем даже на международном уровне.

Ночная жизнь

В Лондоне живут и вполне себе процветают от двух до трех тысяч барсуков.

Правда увидеть их редкость — это животные стеснительные, и предпочитают ночной образ жизни, когда они тихо вылезают из своих нор в садах и парках, и начинают охотиться за червяками, насекомыми и прочей подобной живностью.

В некоторых начальных школах детям рассказывают про живущих по соседству барсуков, так как у тех одна небольшая проблема — нору не везде выкопаешь для себя и потомства. Соответственно школьников учат, как смастерить специальную коробку, как оставить в ней лишь небольшой вход, как ее замаскировать листьями и ветками — чтобы, если в саду дома появится барсук, ему было бы где жить и дальше процветать.

В других школах детей обучают, как создать пристанище для ежей, которых в Лондоне тоже хватает.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="b28313e2-41fd-41e4-a56b-58525ac594b8" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

С лондонскими лисами барсуки и ежи не дружат, но так как барсуки крупнее и сильнее, а ежи и просто колючие, лисы их сторонятся.

Говорят, что барсуки очень любят арахисовые орешки, так что если подозреваете, что где-то неподалеку барсучья нора — оставть там орешков и посмотрите, кто их будет поедать.

Экзотические безбилетники

Лондон, как известно, стоит на реке Темзе. Вплоть до относительно недавнего времени, в восточной части города и дальше в устье Темзы были сплошные доки, причалы и так далее, так как Лондон был центром мировой торговли.

А что приезжает в порт на кораблях, кроме матросов, груза и законных пассажиров? Да, безбилетники.

Читайте также Владимир Путин и его зоопарк

В середине XIX века с какого-то корабля на южный берег Темзы высадились такие безбилетники. И не просто безбилетники — средиземноморские скорпионы вида Euscorpius flavicaudis.

Это довольно маленькие (3 — 4 сантиметра в длину) скорпионы, черного цвета, с желтыми ногами и желтым же ядовитым хвостом. Якобы их яд для человека безопасен.

Поедают они насекомых, на которых охотятся по ночам. Днем они спят в щелях между кирпичами какой-либо стены, а нехватки кирпичных стен и домов на востоке Лондоне не ощущается.

И сколько скорпионов свободно бегают по улицам Лондона? До 13 тысяч, говорят специалисты.

Правда самая большая колония обосновалась в кирпичной стене сразу за пределами города, в местечке Ширнесс в устье Темзы.

Иногда население лондонских скорпионов пополняется их родичами других видов. Моя соседка обнаружила у себя в ванне большого, и очень разозленного скорпиона, после того, как несколькими часами ранее она купила связку бананов в супермаркете.

Но такое случается не слишком часто.

Темза

Темза, как известно, впадает в Северное море, до которого от города рукой подать, и с приливами и отливами в реку постоянно заплывает всякая морская живность.

Например, тюлени.

Поскольку промышленности вокруг реки осталось мало, и вообще, в реку теперь мало чего сбрасывают, вода в ней хоть и мутная, но относительно чистая.

В результате туда вернулась рыба.

А что нужно уважающему себя тюленю, Да-да рыба.

Я своими глазами видел, как в Темзе, в самом центре города, неподалеку от моста Уотерлу, весьма упитанный тюлень на кого-то активно охотился под водой.

Пару лет назад была проведена «перепись» тюленей в Темзе, и выяснилось, что в этот конкретный день их было больше 150. Некоторые специалисты считают, что вдолб Темзы живут (или заплывают в гости) до 700 тюленей.

Кроме того

В той же Темзе живут и морские коньки.

Да-да, морские коньки.

До сих пор морских коньков в Темзе обнаруживали лишь пару раз в году, но в 2017 году их было найдено несколько десятков, от Гринвича, на востоке города, до самого центра.

Ученые Зоологического сообщества Лондона теперь считают, что они теперь здесь живут постоянно.

И так далее.

Ну, и кроме того, в Лондоне живут и процветают:

Олени

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="f38e59bd-9348-4e0a-b8e2-0592eca22e27" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Самую большую популяцию живущих на полной свободе в Лондоне оленей можно найти в Ричмонд-парке. Но они живут и в других местах, так как понемногу перебираются в город из соседних графств. Их регулярно замечают в таких районах, как Барнет, Бромли, Кройдон, Хаверинг, Хиллингтон и Уолтам-Форест, например.

Речные черепахи

В конце восьмидесятых годов прошлого века с телевизоров не сходили «Черепашки-ниндзя».

Само собой, дети стали упрашивать родителей купить им таких черепашек, но настоящих.

Тысячи родителей поддались на уговоры. Но некоторое время спустя выяснили, что, во-первых, черепашки эти растут до относительно приличного размера — с большую тарелку, а во-вторых они живут лет по 40, а то и больше.

Результат не заставил себя ждать. Рвущие на себе волосы родители втихую отпускали черепашек на волю в реки, каналы и пруды.

Черепашкам там понравилось, и с тех пор они там благополучно процветают.

Полозы

На берегах Реджентс-Канала в северной части Лондона обосновались эскулаповы полозы, родом из Средиземноморья.

Они появились там относительно недавно, и, к тому же, неизвестно как. Существуют подозрения, что некто их нарочно туда выпустил.

Но они прижились, и, кажется, уже размножаются.

Они могут достигать двух метров. Сколько их живет вдоль канала — никому не известно. Говорят, что, может быть, около 30. А может быть и больше.

Но переживать не надо.

Во-первых, они боятся людей и не трогают ни их, ни их кошек или собак. От людей они прячутся, и специалисты говорят, что даже если вы пройдете в метре о них, то вряд ли вы их заметите.

Кроме того, их любимая пища — крысы, так что эти полозы оказались вполне хорошими соседями.

И прочая, и прочая

Ну и, конечно, повсюду, в каждом парке, да и за их пределами процветают в огромных количествах белки, утки, гуси, лысухи, лебеди, нильские гуси и прочие подобные твари.

Иногда в город заходят норки, и даже валлаби (животное родственное кенгуру, несколько стай, которые уже около века живут в соседних с Лондоном графствах).

Список дикой природы Лондона растет.

И мы забыли упомянуть о наиболее распространенном млекопитающем Лондона — гомо сапиенс.

Борис Максимов.

BBCRussian.com.