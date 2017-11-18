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13:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна дата свадьбы Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес в августе 2018 года. Об этом сообщает испанская AS со ссылкой на публикацию Correio de Manha.

Источник: Reuters

По информации издания, пара намерена узаконить свои отношения после чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Также Роналду желает, чтобы его испанская спутница получила португальское гражданство.

12 ноября Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.

В тот же день The Sun сообщила, что Роналду изменил своей девушке с моделью и участницей реалити-шоу Наташей Родригес. Манекенщица якобы провела ночь с нападающим «Реала», зная о его на тот момент беременной подруге.

До 2015 года Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк.

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