Стала известна дата свадьбы Роналду
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес в августе 2018 года. Об этом сообщает испанская AS со ссылкой на публикацию Correio de Manha.
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес в августе 2018 года. Об этом сообщает испанская AS со ссылкой на публикацию Correio de Manha.
По информации издания, пара намерена узаконить свои отношения после чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Также Роналду желает, чтобы его испанская спутница получила португальское гражданство.
12 ноября Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын
В тот же день The Sun сообщила, что Роналду изменил своей девушке с моделью и участницей
До 2015 года Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк.