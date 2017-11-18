В Хабаровске упали цены на цитрусовые

Источник: AP 2017

Цены на апельсины и мандарины к Новому году могут упасть, сообщают Известия. Эксперты называют главной причиной удешевления сезон сбора цитрусовых и увеличение закупок этих фруктов оптовиками. Кстати, Ассоциация компаний розничной торговли подтверждает, что в последние два месяца ажиотаж на покупку этих продуктов увеличился. Ровно также как на шоколад и шампанское.

— Ноябрь-декабрь сетевики называют горячим сезоном. А в преддверии Нового года потребители особенно активно начинают скупать продукты. И наибольшим спросом пользуются цитрусовые, шоколад и шампанское, — сообщает корреспондентам издания и.о. исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

Итак, по прогнозам аналитического отдела Плодоовощного союза, в преддверии каникул мандарины подешевеют на 20%, а апельсины — на 15,5%.

— Проанализировав цены на рынке и то, как они ежегодно меняются, могу сказать, что в декабре все поставляемые в Россию мандарины упадут в цене примерно на 20%. То есть за 1 кг абхазских фруктов потребители в среднем будут отдавать 60 рублей, а за 1 кг турецких и марокканских — 88 рублей, — сообщил руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

Что касается конкретно Хабаровского края, то специалисты отмечают понижение цен уже на текущий месяц.