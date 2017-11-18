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07:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Жительница Кокшетау заплатит 100 тысяч тенге за пост о враче

Жительницу Кокшетау наказали за то, что она возмутилась в интернете работой хирурга: год ограничения свободы и 100 тысяч тенге компенсации самому врачу. История началась с того, что муж Марины Ермаковой пожаловался на занозу в пальце, и они поехали вытаскивать ее в городскую больницу, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

Когда Марина Ермакова публиковала в соцсети пост о враче, который отказал в помощи, ей наверняка и в голову не приходило, чем все это может закончиться. А обернулось все совсем не радужно: ей назначили год ограничения свободы, обязали заплатить 100 тысяч тенге и опровергнуть свои высказывания.

«Возложить на Ермакову исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работу, учебу без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного. Не посещать увеселительные заведения, а именно: кафе, бары, рестораны, клубы», —сообщили в суде.

Началась история около двух месяцев назад. Субботним вечером в палец ее мужа, он работает на СТО, вонзилась заноза. Супруги срочно поехали в больницу, но там дежурный хирург направил их в платный кабинет. За деньги палец всё-таки спасли. А о враче в этот же день появился гневный пост в интернете.

«Там было написано, что помощи нам не оказали, мой бывший супруг относится к категории социально уязвимых пациентов. Он состоит на учете по сахарному диабету. То есть эту помощь, за которую доктор требовал деньги, ему должны были оказать, в принципе, бесплатно. Такой ответ нам дали из облздрава», — заявила осужденная Марина Ермакова.

А еще женщина уточняла: будто врач вышел к ним подшофе и чуть ли ни кидался драться. После такого хирург с 40-летним стажем обратился в суд. Экспертиза показала, что на дежурстве он был трезв. В облздраве тоже подтвердили: случай был не экстренным, а значит больной мог получить лечение амбулаторно или платно. Даже если у него диабет. Сегодняшнюю победу медик считает победой всех врачей над такими пациентами.

«Она оскорбила меня — пьяный в дыбину, покачивался, качало, кидался драться. Лично я от них ничего не просил. Я считаю, это не только моя победа, и не столько в деньгах. Это победа медиков. Против того, что втоптали уже в грязь нашу профессию. Только переступили порог, уже априори считают медика виновным. Он и врач, он и неуч», —сказала хирург Болат Билялов.

Женщина с таким наказанием оказалась не согласна. Говорит: вместо того чтобы осудить врача, который не оказал помощи больному, отвечать пришлось ей — за клевету. Ермакова планирует обжаловать решение суда.

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