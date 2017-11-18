Более 2 тыс детей в Хабаровском крае рождаются недоношенными

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В Хабаровском крае каждый год недоношенными рождаются от 2 тыс детей, об этом ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал главный врач перинатального центра, акушер-гинеколог Юрий Бердаков.



На сегодняшний день, к сожалению, не существует универсального средства профилактики преждевременных родов. Однако, подобные риски можно минимизировать, правда начинать такую профилактику лучше с раннего детства.

— Главная причина преждевременных родов, которую выделяют на сегодняшний день специалисты, это нарушение полового здоровья детей и подростков. Здесь речь идет о профилактике ранней половой жизни, венерических и прочих инфекционных заболеваний. Вторая причина, которая ведет к проблемам с беременностью — экстрагенитальная патология, которая не связана с гинекологическими заболеваниями. Сюда входит широкий круг не гинекологических патологий и заболеваний у женщин, которые способны оказать неблагоприятное воздействие на течение беременности, — рассказывает Юрий Бердаков.

— Когда речь идет о преждевременных родах, то здесь надо понимать, что такая женщина должна рожать только в специализированном медицинском учреждении. В Хабаровском крае — это перинатальный центр, который оснащен высокотехнологичным оборудованием. Выходить одного недоношенного новорожденного стоит от 500 тыс до 1, 3 млн рублей. В год в Хабаровском крае рождается примерно 16−17 тыс детей, и недоношенные младенцы из этой цифры составляют от 8 до 15%. Это большой показатель.

Рекомендации для недопущения преждевременных родов — обязательно следить за своим здоровьем до беременности и во время нее, соблюдать рекомендации своего врача. Врачи также отмечают, что большую роль в том, как будет себя чувствовать недоношенный ребенок, играет не только медицинская помощь, но и рвение, терпение и психологическая готовность самих родителей.

— У таких детей непростой путь. Над их спасением работает команда врачей — гинекологи, неонатологи, психологи, реабилитологи. Важно не просто спасти жизнь ребенка, но и способствовать сохранению его здоровья в будущем, — говорит специалист в области выхаживания недоношенных детей перинатального центра Хабаровского края Ольга Сенкевич.