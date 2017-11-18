Мэрия Владивостока просит водителей освободить дороги для снегоуборочной техники
Для оперативной очистки дорожных магистралей администрация краевого центра просит не выезжать на дороги города без крайней нужды.
Для оперативной очистки дорожных магистралей администрация краевого центра просит не выезжать на дороги города без крайней нужды.
Владивосток, 18 ноября, PrimaMedia.
На улицах города продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося на Владивосток вчера, 17 ноября. На дорогах работают снегоуборочные машины:
Администрация Владивостока обращается к владельцам автомобилей с убедительной просьбой не выезжать на дороги города без крайней нужды. Автомобилистов, которые