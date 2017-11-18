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09:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мэрия Владивостока просит водителей освободить дороги для снегоуборочной техники

Для оперативной очистки дорожных магистралей администрация краевого центра просит не выезжать на дороги города без крайней нужды.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 ноября, PrimaMedia.

На улицах города продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося на Владивосток вчера, 17 ноября. На дорогах работают снегоуборочные машины: трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Сейчас в столице Приморья, по данным администрации города, работает более 100 единиц снегоуборочной техники.

Администрация Владивостока обращается к владельцам автомобилей с убедительной просьбой не выезжать на дороги города без крайней нужды. Автомобилистов, которые все-таки выехали на городские улицы, просят пропускать дорожную спецтехнику, не мешать движению снегоуборочных машин, а также не парковать свои транспортные средства на проезжей части и обочинах дорог, так как это существенно мешает работе коммунальной техники.

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