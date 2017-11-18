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06:19 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, как сексуальные домогательства на работе вредят здоровью

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сексуальные домогательства на рабочем месте — распространенная проблема, которая может нести вред здоровью, заявил глава Американской психологической ассоциации Антонио Пуэнте, его слова приводит EurekAlert.

Источник: Reuters

Специалист сослался на данные исследования, посвященного этой проблеме, согласно которому у людей, пострадавших от домогательств, возможно появление депрессии, проблем с питанием, пристрастия к наркотикам и алкоголю, посттравматического стресса и снижения уровня удовлетворенности жизнью.

Согласно исследованию, женщины сообщают о приставаниях чаще, чем мужчины, однако последние больше подвержены психологическим проблемам.

При этом мужчины в армии сталкиваются с домогательствами в десять раз чаще, чем в обычной жизни, и лишь каждый пятый решается сообщить об этом.

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По словам Пуэнте, в основе домогательств на работе лежит иерархическая система организации труда и ситуация, при которой жалобы на приставания не будут восприняты руководством всерьез. «Организации должны проявлять инициативу в разработке политики, предотвращающей сексуальные домогательства. Необходимы процедуры отчета и образовательные программы для сотрудников», — заключает эксперт.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество крупных скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

Ни дня без скандала: Голливуд тонет в заявлениях о сексуальных домогательствах
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9 ноября© Ньюстюб
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