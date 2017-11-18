Ученые рассказали, как сексуальные домогательства на работе вредят здоровью

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Специалист сослался на данные исследования, посвященного этой проблеме, согласно которому у людей, пострадавших от домогательств, возможно появление депрессии, проблем с питанием, пристрастия к наркотикам и алкоголю, посттравматического стресса и снижения уровня удовлетворенности жизнью.

Согласно исследованию, женщины сообщают о приставаниях чаще, чем мужчины, однако последние больше подвержены психологическим проблемам.

При этом мужчины в армии сталкиваются с домогательствами в десять раз чаще, чем в обычной жизни, и лишь каждый пятый решается сообщить об этом.

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По словам Пуэнте, в основе домогательств на работе лежит иерархическая система организации труда и ситуация, при которой жалобы на приставания не будут восприняты руководством всерьез. «Организации должны проявлять инициативу в разработке политики, предотвращающей сексуальные домогательства. Необходимы процедуры отчета и образовательные программы для сотрудников», — заключает эксперт.