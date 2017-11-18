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18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Красноярска выбрали лучшего участкового

17 ноября в Красноярске назвали имя победителя городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции». Им стал Яков Каренькин. Он уже несколько раз принимает участие в конкурсе, но победить в нем удалось впервые.

Как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск» в пресс-службе полиции города, в этом году в конкурсе участвовали 38 кандидатов. Оценивая каждого, жюри опиралось на мнение красноярцев. Затем рассматривалась результативность работы участковых, знание нормативной базы, физическая подготовка.

К слову, конкурс проводится уже в девятый раз. Его организаторы — Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» и городская администрация. Победитель получил диплом и призовые 200 тысяч рублей.

— Хотелось бы сказать отдельное спасибо за то, что вы всегда приходите на помощь, к вам можно обратиться за советом и поддержкой, вы представляете одну из самых важных служб в структуре органов внутренних дел, — отметил руководитель департамента общественной безопасности Юрий Стригин.

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