Жители Красноярска выбрали лучшего участкового

Как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск» в пресс-службе полиции города, в этом году в конкурсе участвовали 38 кандидатов. Оценивая каждого, жюри опиралось на мнение красноярцев. Затем рассматривалась результативность работы участковых, знание нормативной базы, физическая подготовка.

К слову, конкурс проводится уже в девятый раз. Его организаторы — Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» и городская администрация. Победитель получил диплом и призовые 200 тысяч рублей.

— Хотелось бы сказать отдельное спасибо за то, что вы всегда приходите на помощь, к вам можно обратиться за советом и поддержкой, вы представляете одну из самых важных служб в структуре органов внутренних дел, — отметил руководитель департамента общественной безопасности Юрий Стригин.