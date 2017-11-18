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09:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчанам готовят открытый лед

Большие катки уже заливают, работу на жилмассивах начнут на следующей неделе.

В Хабаровске приступили к заливке катков, всего в городе их будет порядка 80, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сейчас работа идет над самыми крупными, к площадкам жилмассивах приступят на следующей неделе.

 — Мастера уже работают на стадионе «Нефтяник», «Юность» и «Заря», — рассказал руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров. — Для того, чтобы «нарастить» на катке 15−20-сантиметровый лед, нужно в среднем 5 дней работы и 1,5 тыс кубометров воды. Заливка ведется поэтапно: сначала формируется снежная подушка, потом на нее слоями начинают намораживать воду. Льют вручную — из мощных пожарных брандспойтов, потом «наращивают» ледовое зеркало, поливая его из спецавтомобиля. И так — слой за слоем.

Стоимость входа на катки стадионов «Заря», «Юность» и «Нефтяник» останется на уровне прошлого года — от 100 до 130 рублей. Здесь предусмотрены теплые раздевалки, санузлы, можно купить горячие и прохладительные напитки, перекусить. Все три катка будут работать допоздна. Коньки можно будет взять напрокат за 120−130 рублей. Для хоккеистов-любителей также будут клюшки и мячи.

Напомним, самый большой краевой каток на набережной откроют для хабаровчан в начале декабря.

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