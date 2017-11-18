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07:07 (мск), источник: Nur.kz

Куда ночью ездят алматинские чиновники на служебном авто

В Алматы провели рейд по выявлению нецелевого использования служебного транспорта чиновниками и их подчиненными, пишет patrul.kz.

Источник: Nur.kz

По словам руководителя управления по профилактике коррупции Департамента АГДС Ельнара Игиликова, во время ночного рейда проверяющие выявили несколько случаев нецелевого использования служебного авто.

К примеру, около 22:00 по улице Пушкина полицейские остановили автомобиль марки Toyota Camry, когда тот подъезжал к акимату Медеуского района.

По словам водителя, он прибыл сюда в такое время по поручению своего непосредственного руководителя — одного из заместителей акима Медеуского района.

Этой же ночью на проспекте Сейфуллина полицейские остановили служебную машину Hyundai Elantra директора Казгосцирка, Управления культуры. К слову, он так и не смог дать точного и внятного ответа на вопрос, куда он направлялся в столь поздний час.

Еще два автомобиля из гаража городского акимата около 23:00 полицейские остановили в районе «Саяхата». Skoda Superb направлялись в Талгар, набрав полный салон попутчиков. Оба авто числятся в Управлении пассажирского транспорта.

На том же перекресте проверяющим «попался» автомобиль Toyota Camry, принадлежащий руководству Управления по земельному контролю.

По всем выявленным нарушениям сотрудники АГДС на местах составили акты по фактам нецелевого использования служебных автомобилей.

Все материалы направлены в аппарат акима Алматы для принятия дальнейших мер.

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