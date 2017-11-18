Абыкан: гололед и сильный ветер принесет циклон в Казахстан

«На Казахстан поступает тепло с Ирана. С Атлантики смещается воздушная масса с большим запасом влаги. Поэтому в выходные дни большинство областей республики ожидается местами мокрый снег, гололед и сильный порывистый ветер. Несмотря на осадки, температура воздуха сохраниться выше нормы на 4 — 8 градусов в западной половине республики и на 2 — 5 градусов в восточной части страны», — сказала Абыкан.