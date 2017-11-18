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07:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Абыкан: гололед и сильный ветер принесет циклон в Казахстан

Какую погоду ожидать казахстанцам в предстоящие три дня, рассказала Sputnik Казахстан инженер-синоптик «Казгидромет» Айдана Абыкан.

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Источник: Sputniknews.kz

«На Казахстан поступает тепло с Ирана. С Атлантики смещается воздушная масса с большим запасом влаги. Поэтому в выходные дни большинство областей республики ожидается местами мокрый снег, гололед и сильный порывистый ветер. Несмотря на осадки, температура воздуха сохраниться выше нормы на 4 — 8 градусов в западной половине республики и на 2 — 5 градусов в восточной части страны», — сказала Абыкан.

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