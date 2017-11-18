Главу штаба Навального в Иркутске арестовали на семь суток за встречу с оппозиционером

Координатора штаба Алексея Навального в Иркутске Сергея Беспалова арестовали на семь суток за организованную встречу с оппозиционером две недели назад. Адвокат штаба Вячеслав Иванец разместил на странице в Facebook, что такое решение вынес Свердловский районный суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный провел встречу в Иркутске 5 ноября. По информации организаторов, акцию посетило более 2 тысяч человек. В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что на «несанкционированный митинг» на территории торгового центра пришло около 700 человек, хотя для мероприятия была предоставлена площадка на острове Конный. В ходе выступления Алексей Навальный называл себя кандидатом в президенты РФ и призывал голосовать за него, обещая искоренить коррупцию и поднять зарплаты в несколько раз.