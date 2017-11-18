Хабаровских коммунальщиков корейцы научили перерабатывать отходы

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Хабаровск, 18 ноября, AmurMedia.

В Хабаровском крае в течение года реализуется проект «Разработка Мастер-плана по управлению ТКО и развитию соответствующей инфраструктуры в России» на примере региона. Среди участников проекта Корейский институтом экологической промышленности и технологий, сообщили ИА AmurMedia в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

За пройденный период времени проведена объемная и сложная работа: презентация опыта Республики Корея в области управления отходами, исследования системы управления отходами в Хабаровском крае, в том числе структуры и состава ТКО (твердых коммунальных отходов), результатов пилотного проекта по раздельному сбору ТКО, рекомендаций по оптимизации системы сбора, транспортировки и утилизации отходов и прочее.

Для подведения итогов плодотворного сотрудничества в стенах Тихоокеанского государственного университета состоялся семинар для представителей предприятий перевозчиков и переработчиков ТКО, органов государственного и муниципального управления, специалистов в области проектирования и управления коммунальным хозяйством, студентов и преподавателей экологических и технических специальностей, в рамках которого в роли спикеров выступили ведущие корейские и российские специалисты в области управления отходами.

В официальном доме приемов состоялась встреча российской и южнокорейской делегаций, основной темой которой стало сотрудничество в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Правительством Хабаровского края, совместно со специалистами Корейского института экологической промышленности и технологий, рассмотрены результаты реализации проекта «Мастер-план обращения с твердыми коммунальными отходами и развитию соответствующей коммунальной инфраструктуры», даны качественные и количественные оценки проведенной работы.

Как отметил Мин Ёнг Ву — заместитель начальника управления экологической промышленности министерства охраны окружающей среды Республики Корея, это мероприятие сможет внести существенный вклад в сотрудничество в области утилизации отходов. Корея сегодня имеет большой опыт и готова поделиться им с Хабаровским краем.