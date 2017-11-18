Хабаровских коммунальщиков корейцы научили перерабатывать отходы
В краевом центре прошел семинар с участием экологов из Кореи.
В краевом центре прошел семинар с участием экологов из Кореи.
Хабаровск, 18 ноября, AmurMedia.
В Хабаровском крае в течение года реализуется проект «Разработка
За пройденный период времени проведена объемная и сложная работа: презентация опыта Республики Корея в области управления отходами, исследования системы управления отходами в Хабаровском крае, в том числе структуры и состава ТКО (твердых коммунальных отходов), результатов пилотного проекта по раздельному сбору ТКО, рекомендаций по оптимизации системы сбора, транспортировки и утилизации отходов и прочее.
Для подведения итогов плодотворного сотрудничества в стенах Тихоокеанского государственного университета состоялся семинар для представителей предприятий перевозчиков и переработчиков ТКО, органов государственного и муниципального управления, специалистов в области проектирования и управления коммунальным хозяйством, студентов и преподавателей экологических и технических специальностей, в рамках которого в роли спикеров выступили ведущие корейские и российские специалисты в области управления отходами.
Как отметил Мин Ёнг Ву — заместитель начальника управления экологической промышленности министерства охраны окружающей среды Республики Корея, это мероприятие сможет внести существенный вклад в сотрудничество в области утилизации отходов. Корея сегодня имеет большой опыт и готова поделиться им с Хабаровским краем.
— Стоит отметить, что первые плоды принятия передового опыта уже есть, — отметил министр