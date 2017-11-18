Ребенок в Светлогорске сломал руку — на воспитателя школы завели дело

По факту в отношении женщины-воспитателя, которая не обеспечила безопасность детей, Светлогорским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса Беларуси.

По словам заместителя прокурора Светлогорского района Сергея Таболича, воспитатель не уследила за детьми, когда они гуляли на улице. В результате один из мальчиков упал и сломал руку, травма была отнесена к категории менее тяжких телесных повреждений.