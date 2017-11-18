Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Пригожин: «Я не хочу жить в стране, где президент – Собчак»
-41 градус в Приангарье: синоптики предупреждают
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Дубцова появилась на премии в Кремле в платье с разрезом – СМИ
«Молчал 3 года?»: Архарова судится с Башаровым
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8Скончался Михаил Задорнов
07:25 (мск), источник: Sputnik.by

Ребенок в Светлогорске сломал руку — на воспитателя школы завели дело

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Светлогорская районная прокуратура завершила проверку по факту травмирования на прогулке в одной из средних школ города малолетнего ребенка, сообщила газета «Ранак».

Источник: Sputnik.by

По факту в отношении женщины-воспитателя, которая не обеспечила безопасность детей, Светлогорским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса Беларуси.

По словам заместителя прокурора Светлогорского района Сергея Таболича, воспитатель не уследила за детьми, когда они гуляли на улице. В результате один из мальчиков упал и сломал руку, травма была отнесена к категории менее тяжких телесных повреждений.

Воспитателю в качестве наказания грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы (до трех лет).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Юбилей любимого режиссера: редкие фото Эльдара Рязанова
Какой сегодня праздник: 18 ноября
Россия заблокировала расследование ООН о химатаках в Сирии
К поискам подлодки Аргентины присоединилось NASA
США на войну в Афганистане затратили почти $680 млрд
Госдеп одобрил продажу ракет Patriot в Польшу за $10,5 млрд
Минфин оценил модернизацию ЕГАИС для продаж алкоголя в интернете
Исследователи: сексуальные домогательства вредят здоровью
Ученые выяснили, что у владельцев собак более крепкое сердце
Спорт
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России Чемпионат в российской премьер-лиге возобновляется после двухнедельного перерыва, связанного с матчами национальных команд
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь