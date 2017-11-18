Из-за долга по кредиту хабаровчанка может лишиться автомобиля
Женщина пыталась спрятать машину от приставов.
Женщина пыталась спрятать машину от приставов.
В Хабаровске местная жительница задолжала более 4 млн рублей по кредиту. Приставы наложили арест на ее «Ленд Крузер»: машину собираются продать, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Хабаровчанка долгое время не перечисляла деньги кредитной организации, у которой взяла взаймы. Приставы арестовали ее автомобиль, но оставили его на ответственное хранение неплательщице. Ей вручили специальное требование: женщина должна была в указанное время предоставить машину приставам на проверку.
Когда подошел срок для этого, автолюбительница не выполнила возложенные на нее обязательства. За это женщину привлекли к административной ответственности. Приставы провели проверку в месте, где должен был храниться автомобиль, но не нашли его там. «Тойоту Ленд Крузер» объявили в розыск. В итоге приставы обнаружили машину, изъяли и, поместив на эвакуатор, передали на ответственное хранение взыскателю.
«Если гражданка в течение 10 дней не исполнит требования об уплате суммы долга, автомобиль будет передан на реализацию в целях обращения взыскания на вырученные от его продажи денежные средства», — говорится в сообщении