Паромную переправу Ванино — Холмск вновь закроют на выходные

Паромная переправа между Хабаровским краем и островом Сахалином перестанет работать с 15 часов сегодняшнего дня, 18 ноября. Суда будут находиться в порту Ванино до улучшения метеоусловий.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, работу переправы остановили в превентивных целях. Движение по Татарскому проливу, который соединяет остров Сахалин с материком, восстановят, когда погодные условия улучшатся.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что жителям приходится постоянно испытывать неудобства из-за закрытия переправы. В этом сезоне курсирование паромов останавливали уже несколько раз. Так, в начале этой недели спасатели запретили передвигаться по воде из-за обильного снегопада и ветра. Позже работе паромов на переправе Ванино — Холмск дали зелёный свет.