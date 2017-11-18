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09:13 (мск), источник: Восток Медиа

Паромную переправу Ванино — Холмск вновь закроют на выходные

Движение между Хабаровским краем и Сахалином ограничат на всякий случай.

Паромная переправа между Хабаровским краем и островом Сахалином перестанет работать с 15 часов сегодняшнего дня, 18 ноября. Суда будут находиться в порту Ванино до улучшения метеоусловий.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, работу переправы остановили в превентивных целях. Движение по Татарскому проливу, который соединяет остров Сахалин с материком, восстановят, когда погодные условия улучшатся.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что жителям приходится постоянно испытывать неудобства из-за закрытия переправы. В этом сезоне курсирование паромов останавливали уже несколько раз. Так, в начале этой недели спасатели запретили передвигаться по воде из-за обильного снегопада и ветра. Позже работе паромов на переправе Ванино — Холмск дали зелёный свет.

В конце октября ситуация была более серьёзной: из-за непогоды на материковой части застряли 80 человек. В Холмске переправы в Хабаровский край ожидали 45 пассажиров. В Татарском проливе бушевал шторм с северным и северо-западным ветром до 20−25 метров секунду, высота волн в море составляла около 5,5 метров. Три парома ожидали возможности отправления около четырёх дней.

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