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11:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Ледовый городок в Челябинске будет посвящен хоккею

Ледовый городок на площади Революции в этом году будет посвящен спорту. Главной темой станет предстоящий чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске с 19 по 29 апреля.

Согласно плану, на площади возведут несколько горок, создадут композицию из фигур хоккеистов, деда Мороза, Снегурочки, Уральских гор и шайбы. Кроме этого, будут ледовый пьедестал и кубок, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Всего на строительство городка в этом году планируется потратить почти 8 млн рублей. Подрядчика выберут по конкурсу на следующей неделе.

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