Ледовый городок в Челябинске будет посвящен хоккею
Ледовый городок на площади Революции в этом году будет посвящен спорту. Главной темой станет предстоящий чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске с 19 по 29 апреля.
Ледовый городок на площади Революции в этом году будет посвящен спорту. Главной темой станет предстоящий чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске с 19 по 29 апреля.
Согласно плану, на площади возведут несколько горок, создадут композицию из фигур хоккеистов, деда Мороза, Снегурочки, Уральских гор и шайбы. Кроме этого, будут ледовый пьедестал и кубок, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Всего на строительство городка в этом году планируется потратить почти 8 млн рублей. Подрядчика выберут по конкурсу на следующей неделе.