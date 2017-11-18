Казахстанка вышла в финал конкурса «Мисс мира-2017»

«Изначально, все 118 участниц посредством жеребьевки были разделены на 20 групп. Для каждой группы было проведено собеседование, после которого фанаты голосовали в приложении за понравившуюся участницу», — говориться на странице misskazakhstan_official.

В этом году организаторами было решено изменить формат. По словам организаторов, акцент будет сделан на социальные сети и интерактивность. Неизменным остается главная миссия конкурса, он является благотворительным проектом. Каждая победительница в течение года, являясь послом доброй воли, посещает различные страны и участвует в благотворительных мероприятиях по всему миру с целью сбора средств для Международного Благотворительного Фонда.