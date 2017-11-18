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18:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители красноярских многоэтажек массово жалуются на шум

За 9 месяцев в Роспотребнадзор поступило 72 сообщения.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярска жалуются на шум в Роспотребнадзор. В основном источником повышенного шума являются инженерные коммуникации многоэтажек, в частности, лифтов, систем теплоснабжения. За 9 месяцев этого года поступило 72 таких жалобы от горожан.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали, что специалисты провели 7 проверок в отношении управляющих организаций. Превышение допустимого уровня звука в жилых помещениях подтвердились в шести случаях из семи. Управляющие организации понесли наказание за это — были оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей. И получили представление устранить причины шума.

Куда жаловаться на шум жителям многотажек

— Направить письменное заявление в управление Роспотребнадзора по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21 (или в его территориальные отделы).

— Подать жалобу в электронном виде через официальный сайт ведомства. Заполнить специальную форму в разделе «Прием обращений граждан».

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