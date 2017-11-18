Жители красноярских многоэтажек массово жалуются на шум
За 9 месяцев в Роспотребнадзор поступило 72 сообщения.
За 9 месяцев в Роспотребнадзор поступило 72 сообщения.
Жители Красноярска жалуются на шум в Роспотребнадзор. В основном источником повышенного шума являются инженерные коммуникации многоэтажек, в частности, лифтов, систем теплоснабжения. За 9 месяцев этого года поступило 72 таких жалобы от горожан.
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Куда жаловаться на шум жителям многотажек
— Направить письменное заявление в управление Роспотребнадзора по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21 (или в его территориальные отделы).
— Подать жалобу в электронном виде через официальный сайт ведомства. Заполнить специальную форму в разделе «Прием обращений граждан».