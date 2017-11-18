Шестилетняя челябинка споет с Дедом Морозом из Великого Устюга

Шестилетняя челябинка Яна Соколова споет с Дедом Морозом из Великого Устюга, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» мама девочки Татьяна Васильева.

В свои шесть лет Яна дважды засветилась на большом экране в шоу Первого канала «Лучше всех». Девочка является призером «Хрустальной капели» и многих других музыкальных конкурсов.

«Когда нам предложили спеть в паре с главным волшебником, счастью Яны не было предела, она очень ждет этого момента и со всей ответственностью готовится к этой встрече», — рассказывает Татьяна.