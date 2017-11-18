Шестилетняя челябинка споет с Дедом Морозом из Великого Устюга
В столицу Южного Урала зимний волшебник прибудет 22 ноября.
В столицу Южного Урала зимний волшебник прибудет 22 ноября.
Шестилетняя челябинка Яна Соколова споет с Дедом Морозом из Великого Устюга, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» мама девочки Татьяна Васильева.
В свои шесть лет Яна дважды засветилась на большом экране в шоу Первого канала «Лучше всех». Девочка является призером «Хрустальной капели» и многих других музыкальных конкурсов.
«Когда нам предложили спеть в паре с главным волшебником, счастью Яны не было предела, она очень ждет этого момента и со всей ответственностью готовится к этой встрече», — рассказывает Татьяна.
Отметим, что новогоднее путешествие Деда Мороза началось в начале ноября, первыми зимнего волшебника встретили во Владивостоке, далее с визитом он побывал в Иркутске, Красноярске, Томске, Кемерово и Барнауле. В Челябинск Дед Мороз прибудет из Тюмени 22 ноября.