Прокуратура проверяет работу мэрии Владивостока из-за ситуации на дорогах

Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. Перекрыли ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город. Владивосток сковали многочисленные пробки, более 20 автобусных рейсов по краю отменили.
По данным прокуратуры, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93. При этом фактически к работе приступили 67 единиц.
«В рамках проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за ликвидацию последствий прошедшего 17.11.2017 года снегопада. Прокуратура проверит достаточность имеющихся в распоряжении администрации города сил и средств, предназначенных для устранения погодных условий, полноту принятых мер по очистке дорожной инфраструктуры города от гололедных образований», — говорится в сообщении.
Также прокуратура даст оценку работе государственной инспекции безопасности дорожного движения Владивостока.
«Ситуацию, связанную с подготовкой специализированной техники и ее работой при наступлении сложных погодных условий, прокуратура оценивает неудовлетворительно… По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — информирует прокуратура.