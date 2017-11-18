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09:10 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура проверяет работу мэрии Владивостока из-за ситуации на дорогах

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Прокуратура начала проверку работы органов мэрии Владивостока после прошедшего снегопада, когда менее чем за сутки на дорогах города произошло 270 ДТП, сообщает региональное надзорное ведомство.

Источник: РИА Новости

Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. Перекрыли ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город. Владивосток сковали многочисленные пробки, более 20 автобусных рейсов по краю отменили.

По данным прокуратуры, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93. При этом фактически к работе приступили 67 единиц.

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за ликвидацию последствий прошедшего 17.11.2017 года снегопада. Прокуратура проверит достаточность имеющихся в распоряжении администрации города сил и средств, предназначенных для устранения погодных условий, полноту принятых мер по очистке дорожной инфраструктуры города от гололедных образований», — говорится в сообщении.

Также прокуратура даст оценку работе государственной инспекции безопасности дорожного движения Владивостока.

«Ситуацию, связанную с подготовкой специализированной техники и ее работой при наступлении сложных погодных условий, прокуратура оценивает неудовлетворительно… По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — информирует прокуратура.

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 Прокуратура проверяет работу мэрии Владивостока из-за ситуации на дорогах
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