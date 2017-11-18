Ученые: у владельцев собак более крепкое сердце

Источник: РИА "Новости"

Команда исследователей провела сравнительный анализ национального медицинского регистра жителей от 40 до 80 лет и базы данных владельцев собак.

Выяснилось, что среди собачников гораздо меньше людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно это касается владельцев терьеров, ретриверов, гончих и других охотничьих пород.

Каждый визит к врачу в Швеции заносится в специальный общенациональный регистр. Кроме того, с 2001 года все владельцы собак также должны проходить обязательную регистрацию.

Это обстоятельство позволило шведским ученым провести исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports. Оно охватывает данные с 2001 по 2012 год.

По версии ученых, благодаря собакам владельцы больше общаются и ведут более активный образ жизни. К тому же у них меняется микробиом — то есть совокупность всех микроорганизмов в теле человека, в частности в кишечнике.

Ученые считают, что собаки могут влиять на микробиом, так как приносят в дом новые микробы, с которыми в других обстоятельствах человек не сталкивается.

Как показывают исследования, лучше всего собаки «защищают» тех, кто живет один.

«Результаты говорят о том, что у одиноких владельцев собак риск смерти ниже на 33%, а риск сердечных заболеваний — на 11%» по сравнению с одинокими людьми, у которых нет собак, говорит глава исследовательской группы Мвеня Мубанга из университета Упсалы.

Предыдущие исследования показывали, что одинокие люди в целом более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

«Возможно, для одиноких людей собака занимает место члена семьи», — продолжает профессор Мубанга.

Тем не менее старший исследователь Тоув Фал отметил, что во время работы ученые все же столкнулись с некоторыми вопросами, на которые не смогли найти однозначного ответа.

«Эпидемиологические исследования такого рода дают представления о закономерностях, однако не объясняют, как именно собаки могут способствовать сердечному здоровью и могут ли вообще», — говорит он.

«Вполне возможно, что разница между физическим состоянием людей, у которых есть собака и у которых ее нет, существовала изначально. Вероятно, сама идея завести собаку возникает у людей именно из-за более активного образа жизни и крепкого здоровья. В этом случае это сильно повлияет на наши выводы», — продолжает он.

«Наличие собаки связано со снижением смертности и проблем с сердцем. Предыдущие исследования демонстрировали похожие выводы, однако не были столь же убедительными — основном из-за ограниченного количество участников исследования», — говорит доктор Майк Кнептон из британского Фонда по борьбе с сердечными заболеваниями (British Heart Foundation).

«У владельцев собак множество преимуществ, снижение риска сердечных заболеваний теперь можно считать одним из них. Тем не менее большинство хозяев согласится, что главная причина иметь собаку — это радость. Не важно, есть у вас собака или нет, активный образ жизни — это верный способ, чтобы избежать проблем со здоровьем», — заключил он.