Ученые: у владельцев собак более крепкое сердце
Владельцы собак меньше подвержены риску
Владельцы собак меньше подвержены риску
Команда исследователей провела сравнительный анализ национального медицинского регистра жителей от 40 до 80 лет и базы данных владельцев собак.
Выяснилось, что среди собачников гораздо меньше людей, страдающих
Каждый визит к врачу в Швеции заносится в специальный общенациональный регистр. Кроме того, с 2001 года все владельцы собак также должны проходить обязательную регистрацию.
Это обстоятельство позволило шведским ученым провести исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports. Оно охватывает данные с 2001 по 2012 год.
По версии ученых, благодаря собакам владельцы больше общаются и ведут более активный образ жизни. К тому же у них меняется микробиом — то есть совокупность всех микроорганизмов в теле человека, в частности в кишечнике.
Ученые считают, что собаки могут влиять на микробиом, так как приносят в дом новые микробы, с которыми в других обстоятельствах человек не сталкивается.
Как показывают исследования, лучше всего собаки «защищают» тех, кто живет один.
«Результаты говорят о том, что у одиноких владельцев собак риск смерти ниже на 33%, а риск сердечных заболеваний — на 11%» по сравнению с одинокими людьми, у которых нет собак, говорит глава исследовательской группы Мвеня Мубанга из университета Упсалы.
Предыдущие исследования показывали, что одинокие люди в целом более подвержены риску
«Возможно, для одиноких людей собака занимает место члена семьи», — продолжает профессор Мубанга.
Тем не менее старший исследователь Тоув Фал отметил, что во время работы ученые все же столкнулись с некоторыми вопросами, на которые не смогли найти однозначного ответа.
«Эпидемиологические исследования такого рода дают представления о закономерностях, однако не объясняют, как именно собаки могут способствовать сердечному здоровью и могут ли вообще», — говорит он.
«Вполне возможно, что разница между физическим состоянием людей, у которых есть собака и у которых ее нет, существовала изначально. Вероятно, сама идея завести собаку возникает у людей именно
«Наличие собаки связано со снижением смертности и проблем с сердцем. Предыдущие исследования демонстрировали похожие выводы, однако не были столь же убедительными — основном
«У владельцев собак множество преимуществ, снижение риска сердечных заболеваний теперь можно считать одним из них. Тем не менее большинство хозяев согласится, что главная причина иметь собаку — это радость. Не важно, есть у вас собака или нет, активный образ жизни — это верный способ, чтобы избежать проблем со здоровьем», — заключил он.