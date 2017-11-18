В Тимирязевском снят режим ЧС, введенный из-за чумы свиней

Источник: dostup1.ru

В поселке Тимирязевский (Чебаркульский район, Челябинская область) снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после вспышки африканской чумы свиней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Сибирского регионального центра МЧС России, соответствующее постановление местной администрации было подписано 17 ноября.

Напомним, режим ЧС был введен 4 ноября, после того, как накануне в поселке пали 36 свиней в личном подсобном хозяйстве. Были установлены круглосуточные санитарные посты, у жителей изъято свыше 300 животных, все поголовье уничтожено, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса АЧС.

В декабре владельцы изъятых в Тимирязевском животных получат компенсационные выплаты из областного бюджета. Размер каждой выплаты будет рассчитан исходя из средней коммерческой стоимости килограмма веса изъятого животного. Справку для проведения расчетов предоставит Торгово-промышленная палата региона. Ожидается, что на эти цели будет направлено 1,7 млн рублей.