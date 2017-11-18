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09:05 (мск), источник: Вести Приморье

Глава Приморья попал в дорожную ловушку во Владивостоке

«Выехав с работы в 23.00, домой добрался только после трех часов ночи. Город был просто парализован, это недопустимо», — заявил Андрей Тарасенко.

Источник: РИА "Новости"

Предотвратить транспортный коллапс на дорогах Владивостока из-за снегопада могла должным образом организованная работа всех служб. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Как отметил глава региона, он и сам оказался в числе тех, кто в пятницу, 17 ноября, провел в пути до дома несколько часов.

«Выехав с работы в 23.00, домой добрался только после трех часов ночи. Город был просто парализован, это недопустимо», — заявил Андрей Тарасенко.

По мнению врио Губернатора, на лицо — отсутствие должной координации действий ведомств, отвечающих за состояние транспортного сообщения во Владивостоке.

Андрей Тарасенко заявил, что намерен разобраться в этом вопросе.

«Буду с руководством администрации города разговаривать, какие реагенты были использованы, насколько были готовы дорожные службы, как велась отработка прогнозной информации. Так работать нельзя. Будем разбираться и делать оргвыводы, как сработали все службы. Такого не должно повториться», — подчеркнул глава Приморья.

По информации правоохранительных органов, менее чем за сутки на дорогах Владивостока было зафиксировано более 250 дорожно-транспортных происшествий.

Примечательно, что в эпицентре стихии оказался и министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который прибыл в Приморье с рабочим визитом — провести совещание по вопросу реформы контрольно-надзорной деятельности. Он дал поручение проанализировать, как основные службы города выполняли свои функции государственного надзора, а также как повлияла обстановка на дорогах краевого центра на деятельность бригад скорой помощи, пожарных, правоохранительных ведомств.

Отметим, что прокуратура Владивостока уже организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и благоустройства городских территорий после прошедшего накануне снегопада. Будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за ликвидацию последствий прошедшей непогоды.

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