Глава Приморья попал в дорожную ловушку во Владивостоке
«Выехав с работы в 23.00, домой добрался только после трех часов ночи. Город был просто парализован, это недопустимо», — заявил Андрей Тарасенко.
«Выехав с работы в 23.00, домой добрался только после трех часов ночи. Город был просто парализован, это недопустимо», — заявил Андрей Тарасенко.
Предотвратить транспортный коллапс на дорогах Владивостока
Как отметил глава региона, он и сам оказался в числе тех, кто в пятницу, 17 ноября, провел в пути до дома несколько часов.
«Выехав с работы в 23.00, домой добрался только после трех часов ночи. Город был просто парализован, это недопустимо», — заявил Андрей Тарасенко.
По мнению врио Губернатора, на лицо — отсутствие должной координации действий ведомств, отвечающих за состояние транспортного сообщения во Владивостоке.
Андрей Тарасенко заявил, что намерен разобраться в этом вопросе.
«Буду с руководством администрации города разговаривать, какие реагенты были использованы, насколько были готовы дорожные службы, как велась отработка прогнозной информации. Так работать нельзя. Будем разбираться и делать оргвыводы, как сработали все службы. Такого не должно повториться», — подчеркнул глава Приморья.
Примечательно, что в эпицентре стихии оказался и министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который прибыл в Приморье с рабочим визитом — провести совещание по вопросу реформы
Отметим, что прокуратура Владивостока уже организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и благоустройства городских территорий после прошедшего накануне снегопада. Будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за ликвидацию последствий прошедшей непогоды.