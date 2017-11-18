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09:36 (мск), источник: Моя Планета

На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу

Крымские археологи, благодаря внимательности жителя Евпатории, обнаружили на одном из пляжей города древнегреческую могилу, возраст которой оценивается примерно в 2 300 лет.

Источник: Сайт администрации города Евпатория

Открытие было сделано благодаря случайному прохожему, который увидел в песке на одном из центральных пляжей Евпатории край большой каменной плиты и сообщил об этом в местный краеведческий музей.

Прибывшие на место сотрудники музея вместе с научным работником Института археологии Крыма нашли древнегреческую плитовую могилу длиной 1,2 м. По мнению экспертов, захоронение было сделано в конце IV — начале III века до нашей эры в древнегреческом городе Керкинитида, который с середины VI века до нашей эры располагался на месте нынешней Евпатории.

В могиле, в которой, по мнению ученых, был захоронен ребенок, нашли игральные кости, два сосуда и маленькую монета, сообщается на сайте городского совета Евпатории.

Источник: Сайт администрации города Евпатория
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«Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки. Посмотрите, как хорошо отесаны известняковые плиты, из которых выполнены стены, как тщательно они подогнаны друг к другу», — сообщила замдиректора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмила Дубинина.

Она подчеркнула, что прежде в этом районе Крымского полуострова не было подобных находок. В то же время Дубинина отметила, что более 2000 лет назад морской берег находился намного дальше, и, возможно, аналогичные захоронения остались под водой.

Недавно археологи в Крыму обнаружили останки подростка, жившего в античные времена, древнейшую «радионяню» и ворота, стоявшие между Боспорским царством и остальной частью Крымского полуострова.

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На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
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