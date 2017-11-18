Турецкий стиль, сожженный Эдем и скейтбординг: какие впечатления подарят выходные
Что связывает
Что связывает
Документальное кино об уличной культуре: «Вавилонские мечтатели»
Дата: 19 ноября.
Время: 15:30.
Место: кинотеатр «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16).
Возрастные ограничения: 16+
Фестиваль документального кино «Стрит Бит» об уличной культуре в кинотеатре «Факел» проходит при поддержке Бразильского культурного центра, Института имени Гете и фестиваля «Докер». Он завершится бесплатным показом фильма «Вавилонские мечтатели» (2016, Германия, Израиль) с субтитрами на русском языке.
Режиссер фильма Роман
Турецкий стиль в интерьере: лекция в «Царицыне»
Дата: 18 ноября.
Время: 15:00.
Место:
Возрастные ограничения: 0+
Лекцию «Что такое турецкий стиль в интерьере?» можно послушать в Хлебном доме
На образовательной программе к выставке «Пламень и нега Востока» гости узнают, почему турецкий стиль в интерьере мало кого оставляет равнодушным, без чего нельзя в нем обойтись и чем он покорил
Вход по билету в музей.
Война и победа в судьбе: лекция об академике Сергее Королеве
Дата: 18 ноября.
Время: 16:00.
Место: Мемориальный
Возрастные ограничения: 12+
Ко Дню памяти жертв политических репрессий будет приурочена лекция «Война и победа в судьбе академика Сергея Павловича Королева».
Научный сотрудник
Вход — по билетам в музей. Необходима предварительная регистрация.
«Сожженный Эдем» Павла Попова в Галерее А3
Дата: 16 ноября — 26 ноября.
Время:
Место: Галерея АЗ (Староконюшенный переулок, дом 39).
Возрастные ограничения: 18+
Выставку Павла Попова «Сожженный Эдем. Живопись» представляет Галерея А3.
Автор мыслит категориями классического искусства и работает в традиционной технике, используя холст и масло. При этом не просто знает историю живописи, а воспринимает полотна предшественников как живые существа, с которыми интересно общаться.
Его также привлекают и новейшие течения, нетрадиционные материалы и методы работы.
Павел Попов посвятил экспозицию художникам, которые родились в Советском Союзе и продолжают верить, что Пикассо, Миро и Матисс не конечная точка развития искусства.
«О нас, растерянно бредущих по залам разных биеннале, надеющихся на признание, которое нас догонит, верящих, что время все расставит по своим местам, о нас — очередном потерянном поколении — эта выставка», — отметил он.
Художник родился в Москве в 1958 году. Окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, член Союза художников. С 1980 года участвовал в выставках на Родине и за границей. Его картины приобрели Государственный Русский музей, Московский музей современного искусства, художественные музеи Ярославля и Архангельска, Тулы и Екатеринбурга, Нового Иерусалима и Вологды. Полотна этого автора хранятся и в частных собраниях коллекционеров России, Германии, Швеции, Португалии, Франции, Италии, Чехии, Австрии, США.
Вход свободный.
Новое в музейных коллекциях: экспонаты дарителя
Дата: 14 ноября 2017 года — 21 января 2018 года.
Время:
Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а).
Возрастные ограничения: 6+
Выставку «Новые поступления в музейные коллекции: даритель — М. Н. Жук» подготовил Дом Гоголя.
Произведения графики, предметы
Маргарита Николаевна коллекционировала разные артефакты, но больше всего интересовалась материалами, связанными с Николаем Гоголем. Она подарила музею выпущенные в честь юбилейных гоголевских дат открытки, конверты и марки, а в 2011-м передала фототипии — сцены из комедии «Ревизор» в постановке Московского художественного театра 1909 года.
Вход свободный.
Этап Кубка мира по скейтбордингу и лучшие райдеры
Дата: 18 ноября.
Время:
Место: олимпийский комплекс «Лужники», Малая спортивная арена (улица Лужники, дом 24).
Возрастные ограничения: 0+
Ежегодный контест World Cup Skateboarding Moscow пройдет на Малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники».
В этапе Кубка мира встретятся лучшие российские и иностранные райдеры.
World Cup Skateboarding — это международная серия соревнований, в которую входят самые престижные скейтбордические контесты со всего мира.
Расписание:
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Все желающие могут прийти на состязания и полюбоваться мастерством спортсменов, поболеть за друзей, а также вдохновиться на собственный подвиг.
Въезд на территорию комплекса — 100 рублей. Парковочное место с 07:00 до 23:00 предоставляется бесплатно.
Открытые экскурсии в Галерее Ильи Глазунова
Дата: 19 ноября.
Время:
Место: Галерея Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13).
Возрастные ограничения: 0+
Бесплатно посетить выставки в Галерее Ильи Глазунова все желающие смогут только 19 ноября.
Первая из них — «Россия Ильи Глазунова».
Вторая экспозиция — «Музей сословий России». Осмотреть ее можно будет в составе экскурсионной группы. Сеансы состоятся в 11:15, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00.
Бесплатные билеты можно получить в кассе музея в этот же день при их наличии и в порядке общей очереди. Предварительная запись не требуется.
Подробности можно узнать по телефону: