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09:18 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Турецкий стиль, сожженный Эдем и скейтбординг: какие впечатления подарят выходные

Что связывает брейк-дансеров и «Вавилонских мечтателей», как зародился тюркри и в чем его притягательность, зачем Сергей Королев собрался на «Индигирку» и что спасло ему жизнь, что такое «Сожженный Эдем» и какие трюки покажут скейтбордисты — mos.ru знает, чем наполнить предстоящие выходные.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Документальное кино об уличной культуре: «Вавилонские мечтатели»

Дата: 19 ноября.

Время: 15:30.

Место: кинотеатр «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16).

Возрастные ограничения: 16+

Фестиваль документального кино «Стрит Бит» об уличной культуре в кинотеатре «Факел» проходит при поддержке Бразильского культурного центра, Института имени Гете и фестиваля «Докер». Он завершится бесплатным показом фильма «Вавилонские мечтатели» (2016, Германия, Израиль) с субтитрами на русском языке.

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Режиссер фильма Роман Шумунов-Агаранян уехал из СССР в 17 лет по специальной программе для молодежи, познакомился с молодыми брейк-дансерами и снял кино про подростков из неблагополучных районов, которые ищут и находят себя в городской суматохе. Молодая команда танцоров из отдаленных районов Израиля, состоящая из детей советских иммигрантов, пытается выиграть международный чемпионат по брейк-дансу.

Турецкий стиль в интерьере: лекция в «Царицыне»

Дата: 18 ноября.

Время: 15:00.

Место: музей-заповедник «Царицыно», Хлебный дом (улица Дольская, дом 1).

Возрастные ограничения: 0+

Лекцию «Что такое турецкий стиль в интерьере?» можно послушать в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно».

На образовательной программе к выставке «Пламень и нега Востока» гости узнают, почему турецкий стиль в интерьере мало кого оставляет равнодушным, без чего нельзя в нем обойтись и чем он покорил когда-то российского царя. А еще речь пойдет о том, как зародился тюркри и кто привез его в Россию, о его основных цветах и о том, что любую ли комнату можно оформить в таком стиле. Обо всем этом расскажет дизайнер интерьеров, профессиональный колорист, участница многочисленных телепроектов Светлана Серова.

Вход по билету в музей.

Война и победа в судьбе: лекция об академике Сергее Королеве

Дата: 18 ноября.

Время: 16:00.

Место: Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева (улица 1-я Останкинская, дом 28).

Возрастные ограничения: 12+

Ко Дню памяти жертв политических репрессий будет приурочена лекция «Война и победа в судьбе академика Сергея Павловича Королева».

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Научный сотрудник Дома-музея академика С. П. Королева Эллина Тенчурина познакомит с одним из непростых периодов в жизни главного конструктора первых ракетно-космических систем. В апреле 1939 года он попал в исправительно-трудовой лагерь на Колыме и работал на золотодобывающем прииске «Мальдяк» Западного горнопромышленного управления. В феврале 1940 года его вызвали в Москву по распоряжению Верховного суда СССР для пересмотра дела. Королев не смог попасть на пароход «Индигирка» из-за отсутствия свободных мест, и это спасло ему жизнь — судно попало в шторм и затонуло у острова Хоккайдо.

Вход — по билетам в музей. Необходима предварительная регистрация.

«Сожженный Эдем» Павла Попова в Галерее А3

Дата: 16 ноября — 26 ноября.

Время: 12:00—20:00.

Место: Галерея АЗ (Староконюшенный переулок, дом 39).

Возрастные ограничения: 18+

Выставку Павла Попова «Сожженный Эдем. Живопись» представляет Галерея А3.

Автор мыслит категориями классического искусства и работает в традиционной технике, используя холст и масло. При этом не просто знает историю живописи, а воспринимает полотна предшественников как живые существа, с которыми интересно общаться.

Его также привлекают и новейшие течения, нетрадиционные материалы и методы работы.

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Павел Попов посвятил экспозицию художникам, которые родились в Советском Союзе и продолжают верить, что Пикассо, Миро и Матисс не конечная точка развития искусства.

«О нас, растерянно бредущих по залам разных биеннале, надеющихся на признание, которое нас догонит, верящих, что время все расставит по своим местам, о нас — очередном потерянном поколении — эта выставка», — отметил он.

Художник родился в Москве в 1958 году. Окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, член Союза художников. С 1980 года участвовал в выставках на Родине и за границей. Его картины приобрели Государственный Русский музей, Московский музей современного искусства, художественные музеи Ярославля и Архангельска, Тулы и Екатеринбурга, Нового Иерусалима и Вологды. Полотна этого автора хранятся и в частных собраниях коллекционеров России, Германии, Швеции, Португалии, Франции, Италии, Чехии, Австрии, США.

Вход свободный.

Новое в музейных коллекциях: экспонаты дарителя

Дата: 14 ноября 2017 года — 21 января 2018 года.

Время: 12:00—18:00.

Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а).

Возрастные ограничения: 6+

Выставку «Новые поступления в музейные коллекции: даритель — М. Н. Жук» подготовил Дом Гоголя.

Произведения графики, предметы декоративно-прикладного искусства, образцы редких книг собраны в музыкально-театральной гостиной. Рекордное количество из них музею передала Маргарита Жук, которая 28 лет проработала в его библиотеке. Редкими предметами, в числе которых сорти-де-баль с перьями, веер с отделкой белым пухом и шкатулка для бумаг, фанерованная палисандром, коллекция пополнилась с 2009 по 2017 год.

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Маргарита Николаевна коллекционировала разные артефакты, но больше всего интересовалась материалами, связанными с Николаем Гоголем. Она подарила музею выпущенные в честь юбилейных гоголевских дат открытки, конверты и марки, а в 2011-м передала фототипии — сцены из комедии «Ревизор» в постановке Московского художественного театра 1909 года.

Вход свободный.

Этап Кубка мира по скейтбордингу и лучшие райдеры

Дата: 18 ноября.

Время: 14:00—19:30.

Место: олимпийский комплекс «Лужники», Малая спортивная арена (улица Лужники, дом 24).

Возрастные ограничения: 0+

Ежегодный контест World Cup Skateboarding Moscow пройдет на Малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники».

В этапе Кубка мира встретятся лучшие российские и иностранные райдеры.

World Cup Skateboarding — это международная серия соревнований, в которую входят самые престижные скейтбордические контесты со всего мира.

Расписание:

— 14:00—16:30 — квалификация;.

— 17:00—17:55 — полуфинал;.

— 18:15—18:55 — финал;.

— 19:00—19:15 — награждение.

Все желающие могут прийти на состязания и полюбоваться мастерством спортсменов, поболеть за друзей, а также вдохновиться на собственный подвиг.

Въезд на территорию комплекса — 100 рублей. Парковочное место с 07:00 до 23:00 предоставляется бесплатно.

Открытые экскурсии в Галерее Ильи Глазунова

Дата: 19 ноября.

Время: 11:00—19:00.

Место: Галерея Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13).

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Бесплатно посетить выставки в Галерее Ильи Глазунова все желающие смогут только 19 ноября.

Первая из них — «Россия Ильи Глазунова».

Вторая экспозиция — «Музей сословий России». Осмотреть ее можно будет в составе экскурсионной группы. Сеансы состоятся в 11:15, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00.

Бесплатные билеты можно получить в кассе музея в этот же день при их наличии и в порядке общей очереди. Предварительная запись не требуется.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 691−93−78.

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