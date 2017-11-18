В Воронеже появится лабиринт с камнем желаний
Торжественное открытие необычной достопримечательности состоится 20 ноября.
Торжественное открытие необычной достопримечательности состоится 20 ноября.
Лабиринт желаний из 200 туй начали высаживать воронежские экоактивисты в сквере железнодорожного вокзала Воронеж-1 в четверг, 16 ноября. В центре композиции будет находиться 200-килограммовый камень. По задумке авторов проекта, все желающие смогут пройти по «живому» лабиринту и, прислонив руку к глыбе, загадать заветное желание. Официальное открытие необычной достопримечательности состоится в понедельник, 20 ноября. О точном времени мероприятия организаторы сообщат в своей официальной группе в социальной сети.
Организаторами лабиринта желаний выступила инициативная группа воронежцев из пяти человек. Все они — друзья, работают в разных сферах.
— Изначально у нас было просто желание сделать
С посадкой туй эковолонтерам помогли горожане. Некоторые были с детьми. Елена Абрамова привела пятилетнюю Аделину и полуторагодовалого Рому — дети с удовольствием принимали участие в создании лабиринта. По словам Елены, для ее сына — это уже вторая посадка деревьев.
— Свое первое дерево Рома посадил несколько месяцев назад. Это был кедр, так что теперь ему, когда вырастет, осталось выполнить всего два важных пункта — построить дом и вырастить сына, — улыбаясь, говорит женщина.
По словам эковолонтеров, за сохранность туй они не волнуются. Сквер огорожен, находится под охраной, но при этом побродить по лабиринту смогут все желающие. Вход в сквер свободный.