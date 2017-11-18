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10:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже появится лабиринт с камнем желаний

Торжественное открытие необычной достопримечательности состоится 20 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Лабиринт желаний из 200 туй начали высаживать воронежские экоактивисты в сквере железнодорожного вокзала Воронеж-1 в четверг, 16 ноября. В центре композиции будет находиться 200-килограммовый камень. По задумке авторов проекта, все желающие смогут пройти по «живому» лабиринту и, прислонив руку к глыбе, загадать заветное желание. Официальное открытие необычной достопримечательности состоится в понедельник, 20 ноября. О точном времени мероприятия организаторы сообщат в своей официальной группе в социальной сети.

Организаторами лабиринта желаний выступила инициативная группа воронежцев из пяти человек. Все они — друзья, работают в разных сферах.

— Изначально у нас было просто желание сделать что-то хорошее для города. Потом появилась идея лабиринта желаний. Мы стали искать для него место, хотели, чтобы это был центр Воронежа, место, где часто бывают люди. На глаза попался сквер у железнодорожного вокзала, мы рассказали о своей идее начальству вокзала, и нам пошли навстречу. Сам по себе проект общественный, здесь все сделано усилиями неравнодушных людей. Один человек отдал большой камень, оставшийся после строительства дома, питомник выделил 200 туй, люди по собственному желанию пришли помочь посадить кустарники. Так с миру по нитке и родился лабиринт желаний в Воронеже, — рассказал один из организаторов экопроекта Игорь Андрианов.

С посадкой туй эковолонтерам помогли горожане. Некоторые были с детьми. Елена Абрамова привела пятилетнюю Аделину и полуторагодовалого Рому — дети с удовольствием принимали участие в создании лабиринта. По словам Елены, для ее сына — это уже вторая посадка деревьев.

— Свое первое дерево Рома посадил несколько месяцев назад. Это был кедр, так что теперь ему, когда вырастет, осталось выполнить всего два важных пункта — построить дом и вырастить сына, — улыбаясь, говорит женщина.

По словам эковолонтеров, за сохранность туй они не волнуются. Сквер огорожен, находится под охраной, но при этом побродить по лабиринту смогут все желающие. Вход в сквер свободный.

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