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09:46 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Животные-безбилетники, изготовление игрушек и уроки рисования: как в «Зарядье» отметят Всемирный день ребенка

Посетители смогут поучаствовать в викторинах, посмотреть фильм о животных и растениях, а также посетить мастер-классы по рисованию и изготовлению игрушек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» подготовили развлекательную программу в честь Всемирного дня ребенка. Юных посетителей 19 ноября ждут викторины, мастер-классы, познавательные игры и показ фильма.

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В лектории с 12:30 до 14:00 будут показывать фильм «Животные-“безбилетники” и растения-путешественники». Он рассчитан на зрителей старше шести лет.

С 13:00 до 14:00 пройдет мастер-класс «Мир глазами детей». Юные художники выразят свои чувства к семье и окружающему миру.

С 14:00 начнется мастер-класс «Эволюция игрушки». Ребятам расскажут, во что играли дети до революции и в советское время. Они узнают, как изготавливали тряпичные куклы, деревянные машинки, расписывали деревянные ложки, делали гирлянды из цветной бумаги и занавески из скрепок. Также гостям предстоит разобраться, чем отличаются игрушки прошлых лет от современных — спинеров, войлочных кукол и лего.

С 14:30 до 15:30 посетители смогут поучаствовать в викторине «Ценности семьи». Участников разделят на две команды (по десять человек в каждой). Победит та команда, которая покажет сплоченность, отвечая на вопросы о семейном укладе и быте.

Следующий час посвятят игре «Что? Где? Когда?». Здесь детям предстоит ответить на вопросы о традициях, семейных ценностях и профессиях будущего. Все участники получат памятные призы и подарки.

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