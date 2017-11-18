Животные-безбилетники, изготовление игрушек и уроки рисования: как в «Зарядье» отметят Всемирный день ребенка
Посетители смогут поучаствовать в викторинах, посмотреть фильм о животных и растениях, а также посетить
Посетители смогут поучаствовать в викторинах, посмотреть фильм о животных и растениях, а также посетить
В «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» подготовили развлекательную программу в честь Всемирного дня ребенка. Юных посетителей 19 ноября ждут викторины,
В лектории с 12:30 до 14:00 будут показывать фильм «Животные-“безбилетники” и растения-путешественники». Он рассчитан на зрителей старше шести лет.
С 13:00 до 14:00 пройдет
С 14:00 начнется
С 14:30 до 15:30 посетители смогут поучаствовать в викторине «Ценности семьи». Участников разделят на две команды (по десять человек в каждой). Победит та команда, которая покажет сплоченность, отвечая на вопросы о семейном укладе и быте.
Следующий час посвятят игре «Что? Где? Когда?». Здесь детям предстоит ответить на вопросы о традициях, семейных ценностях и профессиях будущего. Все участники получат памятные призы и подарки.