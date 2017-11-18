Колесо обозрения подарят комсомольчанам на следующий День края
Аттракцион установят на набережной.
Аттракцион установят на набережной.
В следующем году на набережной
— Колесо планируется установить в районе пересечения улицы Дзержинского и проспекта Октябрьского, — рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства
Также в следующем году начнется строительство Центра отдыха и развлечений с аквапарком в
Напомним, что в этом году на набережной Хабаровска заработало самое высокое за Уралом колесо обозрения. Сейчас на нём идёт монтаж иллюминации.