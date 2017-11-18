Колесо обозрения подарят комсомольчанам на следующий День края

В следующем году на набережной Комсомольска-на-Амуре установят колесо обозрения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Объект запланирован в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Проекту присвоен статус объекта, имеющего социально-культурное значение. В настоящее время земельный участок поставлен на кадастровый учет, заключено соглашение с инвестором.

— Колесо планируется установить в районе пересечения улицы Дзержинского и проспекта Октябрьского, — рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Комсомольска-на-Амуре Игорь Курносов. — Частный инвестор ООО «Монстр» намерен заказать конструкцию на российском заводе. Её изготовление займёт около девяти месяцев. Ориентировочно монтаж колеса завершится ко Дню рождения Хабаровского края в октябре 2018 года.

Также в следующем году начнется строительство Центра отдыха и развлечений с аквапарком в Комсомольске-на-Амуре. Его планируется построить до 2022 года.