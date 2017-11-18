Точный прогноз погоды: известно, когда придут морозы

Источник: Sputnik.md

Сегодня, 18 ноября, метеорологи прогнозируют температуру воздуха в дневные часы до плюс 8-9 градусов по Цельсию с переменной облачностью. В вечерние часы субботы осень все же напомнит о себе небольшим дождем, который больше направит людей на тихую меланхолию, чем заставит массово доставать зонты из шкафов.

Однако в воскресенье, 19 ноября, ближе к полудню на большинстве территории республики дождь усилится и будет заливать опавшую листву вплоть до самого вечера, когда «устанет» и утихнет. В последний день уходящей недели столбики термометра в республике покажут от 7 до 8 градусов Цельсия, вечером температурные показатели почти не изменятся: будет плюс 5-6 градусов тепла.