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10:11 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды: известно, когда придут морозы

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. На всей территории Молдовы пока главенствует довольно мягкая в метеорологическом смысле осень. Резких скачков температуры воздуха не наблюдается, как не видно и засилья ливней, «косых» проливных дождей, ассоциирующихся именно с этим временем года.

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Источник: Sputnik.md

Сегодня, 18 ноября, метеорологи прогнозируют температуру воздуха в дневные часы до плюс 8-9 градусов по Цельсию с переменной облачностью. В вечерние часы субботы осень все же напомнит о себе небольшим дождем, который больше направит людей на тихую меланхолию, чем заставит массово доставать зонты из шкафов.

Однако в воскресенье, 19 ноября, ближе к полудню на большинстве территории республики дождь усилится и будет заливать опавшую листву вплоть до самого вечера, когда «устанет» и утихнет. В последний день уходящей недели столбики термометра в республике покажут от 7 до 8 градусов Цельсия, вечером температурные показатели почти не изменятся: будет плюс 5-6 градусов тепла.

Однако и мягкий ноябрь на следующей неделе спасует перед наступающей зимой. Так, в понедельник, 20 ноября, температура воздуха к вечеру упадет до 0 градусов, а в ночные часы и утром во вторник термометр покажет минусовые значения вплоть до 1-2 градусов мороза. Морозная свежая погода в ночные и утренние часы сохранится по республике вплоть до следующей субботы, 25 ноября.

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