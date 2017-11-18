Минчане по-прежнему жалуются на уборку подъездов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Уже через несколько недель посыпались претензии с подтекстом раньше было лучше. Клининговую фирму обвиняли, что ее сотрудники убирают места общего пользования редко, плохо, а то и вовсе манкируют своими обязанностями. В итоге к нынешнему августу обеспечение чистоты подъездов в районе вновь легло на плечи работников ЖЭУ. Но довольны ли жильцы такой рокировкой? Корреспонденты СБ решили проверить это, а заодно проинспектировать разные адреса.

Жильцы одного из корпусов дома по улице Якубова, 66 едины во мнении: работники ЖЭУ у них убирают лучше, чем делали это представители частной компании.

…Жительница дома по улице Якубова, 66 и общественный активист, председатель КОТОС Серебрянка-9 при ГП ЖЭУ № 1 Ленинского района Татьяна Концевенко встречает нас у одного из подъездов, чтобы воочию оценить его состояние, и делится своим видением, почему же частники не сдюжили с его уборкой:

— У нас уборщики десятилетиями работали, знали, за какие подъезды отвечают. Жильцы их узнавали, могли и помочь порой, например, выкатить тяжелый контейнер для мусора. А какая у работника частной компании ответственность? Сегодня он в нашем доме убирает, а завтра — перебросили на другой конец района, где его никто не знает, поэтому можно и не особо стараться. Когда человек много лет за одним подъездом следит, у него уже появляется хозяйское отношение. Но и жильцы не должны воспринимать уборщика как обслугу. Знаю, бывают случаи, когда просит он расписаться в ведомости за проделанную работу, а человек встал не с той ноги, начинает придираться и даже отказывается подписывать лист. Нельзя забывать, что и нагрузка на работниках серьезная. Особенно зимой, когда еще и двор от снега нужно убрать, и ото льда очистить… Поэтому я обращаюсь к жильцам и предлагаю хотя бы немного помочь уборщику: где-то помыть свою лестничную площадку, где-то выйти на субботник…

Фронт работ даже по уборке подъездов здесь действительно немалый: в каждом — 9 лестничных пролетов, которые нужно подмести и вымыть несколько раз в месяц. По графику, висящему внутри, чтобы каждый жилец видел периодичность уборки и сухой, и влажной. Заходим в подъезд под номером 5 в поисках заветного расписания: на первый взгляд, все в порядке — вот оно, на видном месте, на доске объявлений. А вот на второй… График оказывается не первой свежести — лишь за август. Впрочем, забегая вперед, отметим: это еще не самое вопиющее календарное отставание…

Татьяна Концевенко убеждена: заботиться о чистоте должны и сами жильцы, поэтому в подъездах поставили ящики, куда можно выбросить ненужные рекламные объявления.

Зато в подъезде № 3 видим актуальное расписание и узнаем, что мойка и дезинфекция лестничной клетки прошли 9 ноября и запланированы еще на 28-е. В перерыве жильцов ждут 6 сухих уборок, 2 были раньше — итого 8 на месяц. Таким образом график соответствует установленным нормам, но насколько крестики на бумаге отражают реальную жизнь? Лучший судья — местный житель, тем более первого — самого проходного и наиболее страдающего от грязи — этажа, поэтому слово Оксане Борисевич:

— Насколько мы прежде не ценили труд наших уборщиц, поняли только тогда, когда уборку в подъездах начала делать частная компания. Я даже специально ходила в ЖЭС и писала письмо с благодарностью бывшим уборщицам и, как и многие, просила их вернуть, а теперь, когда они снова у нас работают, очень довольна. Работники частной конторы, бывало, выкатят контейнеры к приезду мусоровоза, а обратно не завезут — целый день стоял такой запах под окнами! Теперь все иначе. Регулярно и уборщицу видим — то с метлой, то с ведром и тряпкой — у меня нареканий нет, только похвала. В подъезде чисто и аккуратно. Поэтому и в ведомости, которую уборщица носит, расписываюсь охотно.

К разговору присоединяется соседка с 5-го этажа Александра Владимировна, спускающаяся на прогулку с внуком:

— И у нас на этаже чисто — уборщица молодец, с частниками такого порядка не было. Мы и сами можем выйти площадку подмести или помыть — что тут такого, ведь это же наш дом.

Галина Артюх следит за чистотой подъездов уже более 20 лет.

На выходе из подъезда как раз встречаем адресата теплых слов — рабочую по комплексной уборке подъезда и придомовой территории ЖЭУ № 1 Ленинского района ветерана труда Галину Артюх. За ней закреплено сразу 6 подъездов, и свое беспокойное хозяйство она знает от и до — все-таки убирает их 22 года. Поэтому и проблем с подписью жильцов в ведомости нет, говорит Галина Анатольевна:

— Если человек видит, что у меня прибрано, то он это отметит — поставит дату, номер квартиры и подпись. Хотя первое время вправду отмахивались, кто-то даже отвечал: Что, вам нечего больше делать? Теперь уже с пониманием относятся.

Оксана Борисевич без сомнений расписывается в ведомости за очередную уборку, ведь ее результаты хорошо заметны в доме.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРОБЛЕМЫ

Неужели уборка силами частной компании неизбежно выливается в волну жалоб? Чтобы выяснить это, идем туда, где за чистотой в подъездах следит клининговая фирма. Заместитель директора по благоустройству ЖЭУ № 3 Центрального района Минска Наталья Петровская отмечает: да, по поводу уборки в подъезде в диспетчерскую периодически поступают жалобы, однако для оперативной связи с фирмой есть прямой телефон менеджера. Отправляемся по случайно выбранному адресу — Орловская, 23. У 3-го подъезда встречаем Любовь Повод, которая против частников ничего не имеет:

— Да буквально сегодня уборщицу видела! Молодая девочка, а раньше пенсионерка была. Помоет, уберет… Пару раз и я расписывалась в ведомости. Правда, какое-то время уборщицу мы не видели, соседка даже звонила в эту фирму и выясняла, что случилось, почему у нас грязный подъезд. После звонка все наладилось и появился график в подъезде.

Леонид Олейников и сам удивился, обнаружив в собственном подъезде график уборки годичной давности.

Действительно, недалеко от входа приклеен листок с расписанием визитов уборщицы и оригинальной припиской в случае возникновения форс-мажорных ситуаций день уборки может смещаться на 1 — 2 дня. Интересно, что в клининговой компании считают форс-мажором? Погодные условия, нехватку чистящих средств, авральные стечения обстоятельств? Или просто оставляют себе лазейку, чтобы осадить раздосадованного несоблюдением графика жильца?

А вот от жителя дома № 15 по Орловской Аркадия Петровича мы услышали слова возмущения:

— Я пенсионер и большую часть времени нахожусь дома, но за последние месяца полтора ни разу не видел и не слышал уборщицу! А прежняя, бывало, и за водой с ведром зайдет — сразу видно, работает человек. Так что не сказал бы, что убирают у нас хорошо.

Как обстоят дела недалеко от центра Минска, например, по улице Кузьмы Чорного? Кто-то на качество уборки не пеняет, а кто-то ностальгирует по прежним временам, как Леонид Олейников из дома № 11:

— Было хорошо, когда у нас убирала женщина из соседнего подъезда — вот она ответственно к работе подходила. Ушла она — и стало хуже: нельзя сказать, что уборка не делается вообще — скорее создается ее иллюзия. Такое ощущение, что на пятом этаже просто выливается ведро воды и она стекает по ступенькам вниз…