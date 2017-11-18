Тайны ночного Кишинёва: откровения ресторанного «вышибалы»

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Сколько существуют питейные заведения, рестораны, пабы и элитные кафе, столько будут работать и те, кто их должен охранять. Ведь многие приходят сюда не для того, чтобы выпить просто чашечку кофе или стакан колы. Как правило, посетители таких увеселительных заведений много выпивают и закусывают.

Но, если большинство граждан приходят в ресторан, чтобы культурно отдохнуть, выпить бокал-другой хорошего вина, шампанского или рюмку виски, то другие превращают вечера в настоящую попойку со всеми, вытекающими из этого, обстоятельствами.

Вот тут и вынуждены вмешиваться охранники подобных заведений, которые пытаются призвать к порядку излишне расшумевшегося гуляку. А, если не получается, препроводить его «освежиться». Есть те, кто послушно покидает заведение, но есть и дебоширы, которым устроить пьяное побоище — пара пустяков.

Не секрет, что дорогие рестораны зачастую становятся вечерним местом отдыха сильных мира сего: чиновников, политиков, крупных бизнесменов. В увеселительные заведения, как мотыльки на ночной огонек, слетаются и «жрицы любви», которые надеются найти здесь богатых клиентов.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил проникнуть за ту сторону ночной жизни столицы и выяснить: как работают так называемые «вышибалы» в дорогих ресторанах Кишинева? Об этом в эксклюзивном интервью рассказал охранник одного из известных ресторанов столицы. Пришел он в эту профессию из спорта, ранее профессионально занимался боксом, однако сейчас вынужден усмирять тех, кто находится в вечернем плену у «зеленого змия».

« Форс-мажоры у нас происходят часто. Вне зависимости от социального статуса люди много пьют. Да и контингент посетителей у нас пестрый. Это и молодые люди, дети богатых родителей, которые пытаются играть во взрослую жизнь, много выпивая, и представители криминального мира, и некоторые чиновники, — заявил собеседник.

Хищные жены подшофе

По словам ресторанного «вышибалы», физическая сила становится последним аргументом, которые применяет охранник к излишне разгулявшемуся посетителю ресторана. Как ни парадоксально, но такой «вышибала» должен быть и хорошим психологом, который в состоянии объяснить изрядно «набравшемуся» клиенты, что ему надо выйти и подышать свежим воздухом.

«Была у нас вообще курьезная ситуация, от которой у меня на шее до сих пор остался шрам. Дело в том, что один известный и респектабельный бизнесмен пришел к нам в ресторан с любовницей, не подозревая, что за одним из соседних столиков сидела его супруга. Сначала она сделала вид, что не заметила его, однако потом, когда ее супруг начал оказывать откровенные знаки внимания своей пассии, устроила грандиозный скандал: таскала ее за волосы, била посуду, кидалась с кулаками на мужа. Пришлось вызывать полицию и сотрудников охранного агентства, поскольку усмирить разбушевавшуюся женщину нам с коллегой не удалось», — сказал охранник.

Когда есть соблазн потрясти мандатом

По словам охранника, бывают в его нервной работе и практически безвыходные ситуации. Но не в том смысле, когда штатный ресторанный силач физически пасует, а тогда, когда не знает, как себя повести, когда в заведении бушует взявший лишнего на грудь человек, представляющий власть.

«Фраза “ты знаешь, кто я такой”, звучит у нас в заведении довольно часто. Подвыпившие сотрудники прокуратуры, налоговой инспекции, да и некоторые чиновники, выпив лишнего, не упускают возможности пустить в ход свою служебную “корочку”, а иногда и кулаки. В этой ситуации, честно сказать, не знаешь, как действовать. Применить силу и вывести дебошира из заведения — могут уволить, усмирить не всегда получается. Вызываем полицию. Не так давно одного из таких высокопоставленных выпивох забирала полиция», — сказал охранник.

Сам собеседник считает, что, несмотря на высокий социальный статус и властные полномочия, такие посетители должны все-таки соответствовать нормам цивилизованного поведения, когда сами с экранов телевизоров декларируют простым смертным европейский стиль руководства на всех уровнях развития страны.

Элитные «ночные мотыльки» слетаются на алкогольный угар

Традиционно, «злачные места», пусть и элитные, привлекали к себе тех, кто хочет подзаработать на изрядно выпивших клиентах, желающих «продолжения банкета». Казалось бы, охранники приличных ресторанов должны за полверсты не подпускать таких девушек с пониженной социальной ответственностью. Однако все происходит с безобразием до наоборот.

«Вы знаете, что спрос всегда рождает предложение. Если честно, мы сами стараемся создать условия, чтобы таких элитных проституток в заведении никто не обижал. Наши клиенты, среди которых иностранцы, да и бизнесмены, хотят приятно продолжить вечер вне стен нашего ресторана. Как правило, они интересуются: есть ли у нас такое “спецобслуживание”. Если клиент определился, мы сопровождаем такую мадам к нему за столик. Делаем мы это не бескорыстно, имея с посредничества процент», — заявил охранник.

Однако, по словам собеседника, есть и дилетантки, которые норовят посоперничать с «жрицами любви», работающими исключительно с сильными мира сего. Такие «непрофессионалки» никогда не пройдут в элитное заведение.