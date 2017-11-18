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10:11 (мск), источник: Моя Планета

Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины

Норвежские ученые разоблачили миф о том, что женщины водят автомобиль хуже мужчин, доказав, что на самом деле представительницы прекрасного пола более компетентны за рулем.

Источник: РИА "Новости"

В рамках эксперимента ученые отобрали две группы людей. В первую вошли 1100 старшеклассников норвежских школ, 208 из которых имеют водительские права. Участниками второй группы стали 414 обычных граждан Норвегии.

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Эксперты обращали внимание на то, как личные качества водителей, например, возраст, пол и уверенность в себе, влияют на способность сосредоточиться за рулем. Кроме того, рассматривались частота отвлечений и тип отвлекающих факторов, с которыми сталкивались участники эксперимента во время вождения, а также отношение водителя к этим отвлекающим факторам.

Результаты показали, что самым популярным фактором, отвлекающим водителя от дороги, является радио. При этом молодые люди были наиболее склонны к рассеянности внимания. Кроме того, от дороги часто отвлекались экстраверты и люди, у которых наблюдаются невротические расстройства, пишет Daily Mail.

«Индивидуальные меры по снижению отвлекающих факторов можно сосредоточить в отношении молодых мужчин с плохим отношением к отвлечению во время вождения и низким уровнем уверенности в том, что они могут контролировать свое внимание», — заявил Оле Йоханссон из норвежского Института экономики транспорта.

В то же время женщины старшего возраста, и те, кто был уверен в своей сосредоточенности, реже сообщали о рассеянности внимании за рулем.

Примечательно, что предыдущие эксперименты от 2015 года также показывали, что мужчины больше рискуют за рулем, в то время как женщины более склонны быть вежливыми и внимательными.

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