В Уфе коммунальные службы начали борьбу с гололедом
На улицы Уфы вышла техника для борьбы с гололедом, сообщает
На улицы Уфы вышла техника для борьбы с гололедом, сообщает
В субботу на многих улицах Уфы начала работать техника для борьбы с гололедом. Сотрудники коммунальных служб посыпают дороги и тротуары песком. Как сообщили в мэрии города, противогололедных материалов накоплено достаточно, их хватит на всю зиму.
«Городские службы делают все необходимое для того, чтобы минимизировать неудобства горожан, связанные с гололедом. Однако безопасность жителей города и их имущества во многом зависит от них самих», — сообщает
Водителей просят на скользкой дороге соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендуют осторожнее переходить улицы и носить нескользящую обувь.