В Уфе коммунальные службы начали борьбу с гололедом

В субботу на многих улицах Уфы начала работать техника для борьбы с гололедом. Сотрудники коммунальных служб посыпают дороги и тротуары песком. Как сообщили в мэрии города, противогололедных материалов накоплено достаточно, их хватит на всю зиму.