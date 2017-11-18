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11:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе коммунальные службы начали борьбу с гололедом

На улицы Уфы вышла техника для борьбы с гололедом, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В субботу на многих улицах Уфы начала работать техника для борьбы с гололедом. Сотрудники коммунальных служб посыпают дороги и тротуары песком. Как сообщили в мэрии города, противогололедных материалов накоплено достаточно, их хватит на всю зиму.

«Городские службы делают все необходимое для того, чтобы минимизировать неудобства горожан, связанные с гололедом. Однако безопасность жителей города и их имущества во многом зависит от них самих», — сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Водителей просят на скользкой дороге соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендуют осторожнее переходить улицы и носить нескользящую обувь.

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