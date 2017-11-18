Фотография царской семьи появилась на рекламных щитах Ростова-на-Дону

На рекламных щитах Ростова-на-Дону появилась известная фотография императора Николая Второго с супругой Александрой Фёдоровной и детьми.

Снимок наложен на мрачный фон с тучами, православным крестом и терновым венцом. Здесь же покаянная надпись крупными буквами: «Прости нас, Государь…».

Как сообщают СМИ, таких фотографий в донской столице уже восемь. Они размещены на рекламных щитах в разных районах города, предположительно — в связи со столетием Великой Октябрьской революции, которое приходится на 2017 год.

Кто заказал баннеры и сколько времени они будут молчаливым укором взывать к ростовчанам, информации нет.

Зато доподлинно известно, что 103 года назад 17 декабря (5-го по старому стилю) 1914 года Император Николай II посещал донской край.

«5-го декабря. Пятница. В 8.35 утра прибыл на ст. Ростов, где стоял поч. кар. от местной каз. команды, масса учащихся и народа. Принял депутации и войск, наказ, атамана Покотило. В Новочеркасск приехал к 10 час. Прямо в новый громадный собор и затем в атаманский дом, где был поч. караул местной команды и последний выпуск прапорщиков из училища.