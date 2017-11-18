Между Краснодаром и Крымом планируют ввести электричку
Движение пойдет по Крымскому мосту.
Движение пойдет по Крымскому мосту.
После того, как на строящемся мосту через Керченский пролив заработает железнодорожная ветка, власти Крыма планируют пустить по ней и электрички. Поезда свяжут Крым и Краснодар.
— Вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается на полуострове уже сейчас, — прокомментировал журналистам министр транспорта Республики Игорь Захаров. — Уже даже есть заинтересованные организации, которые готовы вложить свои средства в тот проект. С ними ведем переговоры.
Сколько электричек могут пустить между Краснодаром и Крымом, как часто они будут курсировать и почем можно будет приобрести билет, пока не известно. Проект находится на стадии согласования.
Сам же мост через Керченский пролив будет самым длинным в России. Протяженность — 19 км. Он включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное — в 2019 году.