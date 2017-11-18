Между Краснодаром и Крымом планируют ввести электричку

Источник: инфоцентр "Крымский мост"

После того, как на строящемся мосту через Керченский пролив заработает железнодорожная ветка, власти Крыма планируют пустить по ней и электрички. Поезда свяжут Крым и Краснодар.

— Вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается на полуострове уже сейчас, — прокомментировал журналистам министр транспорта Республики Игорь Захаров. — Уже даже есть заинтересованные организации, которые готовы вложить свои средства в тот проект. С ними ведем переговоры.

Сколько электричек могут пустить между Краснодаром и Крымом, как часто они будут курсировать и почем можно будет приобрести билет, пока не известно. Проект находится на стадии согласования.