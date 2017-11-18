Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
СМИ: Дюжев рассказал об отношениях с Фриске и её отце
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались (фото)
Первые фото со свадьбы Серены Уильямс появились в Сети
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
14События недели в фотографиях
13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Между Краснодаром и Крымом планируют ввести электричку

Движение пойдет по Крымскому мосту.

Источник: инфоцентр "Крымский мост"

После того, как на строящемся мосту через Керченский пролив заработает железнодорожная ветка, власти Крыма планируют пустить по ней и электрички. Поезда свяжут Крым и Краснодар.

— Вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается на полуострове уже сейчас, — прокомментировал журналистам министр транспорта Республики Игорь Захаров. — Уже даже есть заинтересованные организации, которые готовы вложить свои средства в тот проект. С ними ведем переговоры.

Сколько электричек могут пустить между Краснодаром и Крымом, как часто они будут курсировать и почем можно будет приобрести билет, пока не известно. Проект находится на стадии согласования.

Сам же мост через Керченский пролив будет самым длинным в России. Протяженность — 19 км. Он включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное — в 2019 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
ЦСКА выиграл в Хабаровске в матче РФПЛ
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпром нефти» поймали на взятке
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
«Мугабе, уходи!»: зимбабвийцы гонят бессменного лидера
СМИ: математик Дмитрий Богатов может стать свидетелем
Спорт
Бобровский остался единственной звездой НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь