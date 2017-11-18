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10:30 (мск), источник: Sputnik

Балтаев: показы fashion week прошли на высоком уровне

Ташкентская неделя моды в этом году превзошла предыдущие показы за много лет, рассказал Sputnik Узбекистан участник шоу «Победитель», критик Фарход Балтаев.

Источник: Sputnik

«Радуюсь, что дают нашим дизайнерам такие возможности. В этот раз показ прошел выше, чем все, что было до этого, — отметил он.

Единственная проблема, которую выделил Балтаев, рассадка гостей — организаторы не озаботились этим заранее.

Но даже несмотря на эту мелкую оплошность, и вещи, и сам показ, и организация — все на высшем уровне, отметил эксперт.

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