Балтаев: показы fashion week прошли на высоком уровне
Ташкентская неделя моды в этом году превзошла предыдущие показы за много лет, рассказал Sputnik Узбекистан участник шоу «Победитель», критик Фарход Балтаев.
Ташкентская неделя моды в этом году превзошла предыдущие показы за много лет, рассказал Sputnik Узбекистан участник шоу «Победитель», критик Фарход Балтаев.
«Радуюсь, что дают нашим дизайнерам такие возможности. В этот раз показ прошел выше, чем все, что было до этого, — отметил он.
Единственная проблема, которую выделил Балтаев, рассадка гостей — организаторы не озаботились этим заранее.
Но даже несмотря на эту мелкую оплошность, и вещи, и сам показ, и организация — все на высшем уровне, отметил эксперт.