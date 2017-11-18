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10:35 (мск), источник: UzReport.news

Швейцарские ученые представили нового робота

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали робота, призванного прийти на помощь там, куда человеку не добраться — в частности, в шахтах и на нефте- или газодобывающих платформах.

Источник: UzReport.news

Четырехногое устройство под названием ANYmal очень похоже на своего знаменитого собрата из Boston Dynamics. Оно способно бегать и забираться на лестницы с углом 45 градусов. Лазерные сенсоры и камеры позволяют роботу самостоятельно ориентироваться в пространстве и прокладывать путь. Влаго- и пылезащита в комплекте, как и мощные батареи, на одном заряде которых аппарат может работать два часа. Он весит меньше 30 килограммов, так что с ним управится и один человек.

Аппарат может нести дополнительно 10 килограммов грузов. Кроме того, он оборудован детекторами газа и тепловыми камерами — что делает его полезным при спасательных операциях.

Создатели рассчитывают, что ловким роботом заинтересуются не только власти и спецслужбы, но коммерческие фирмы.

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