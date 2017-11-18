Швейцарские ученые представили нового робота

Четырехногое устройство под названием ANYmal очень похоже на своего знаменитого собрата из Boston Dynamics. Оно способно бегать и забираться на лестницы с углом 45 градусов. Лазерные сенсоры и камеры позволяют роботу самостоятельно ориентироваться в пространстве и прокладывать путь. Влаго- и пылезащита в комплекте, как и мощные батареи, на одном заряде которых аппарат может работать два часа. Он весит меньше 30 килограммов, так что с ним управится и один человек.