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10:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: жительница Норвегии выиграла €35 млн в лотерею

По данным телеканала TV2, победительница сейчас решает, на что потратить деньги.

Источник: Reuters

ОСЛО, 18 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Самый крупный приз в истории норвежской лотереи Viking Lotto достался жительнице Осло. Как сообщает телеканал TV2, новоиспеченная обладательница €35 млн, имя которой не разглашается по соображениям безопасности, сейчас решает, как распорядится своим состоянием.

Джекпот, копившийся с июня этого года, женщине удалось сорвать, угадав все семь чисел, определенных лототроном вечером в среду.
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По оценкам государственной компании Norsk tipping, которая с 1948 года заведует в Норвегии проведением всех лотерейных розыгрышей, организацией спортивных тотализаторов и установкой игровых автоматов, только однажды до этого норвежцу удавалось выиграть в лотерею более крупную сумму. В августе прошло года победителем очередного розыгрыша лотереи Eurojackpot стал житель скандинавского королевства, получивший €55 млн.

«Победительница очень счастлива. Она никак не могла поверить в то, что это правда, и ее постоянно разбирал смех, — заявила TV2 представительница Norsk tipping Нина Рундсвеен. — Она говорит, что хотела быть купить себе дом и новую машину, а также помочь деньгами родным и близким. Наши сотрудники смогут дать ей советы по поводу того, как можно лучше всего распорядиться выигранными деньгами».

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