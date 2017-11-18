СМИ: жительница Норвегии выиграла €35 млн в лотерею

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ОСЛО, 18 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Самый крупный приз в истории норвежской лотереи Viking Lotto достался жительнице Осло. Как сообщает телеканал TV2, новоиспеченная обладательница €35 млн, имя которой не разглашается по соображениям безопасности, сейчас решает, как распорядится своим состоянием.

Джекпот, копившийся с июня этого года, женщине удалось сорвать, угадав все семь чисел, определенных лототроном вечером в среду.

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По оценкам государственной компании Norsk tipping, которая с 1948 года заведует в Норвегии проведением всех лотерейных розыгрышей, организацией спортивных тотализаторов и установкой игровых автоматов, только однажды до этого норвежцу удавалось выиграть в лотерею более крупную сумму. В августе прошло года победителем очередного розыгрыша лотереи Eurojackpot стал житель скандинавского королевства, получивший €55 млн.