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11:10 (мск), источник: Известия

Принцы Уильям и Гарри снялись в новой части «Звездных войн»

Британские принцы Гарри и Уильям приняли участие в съемках восьмого эпизода космической саги «Звездных войн» режиссера Райана Джонсона.

Источник: AP 2017

Как сообщает The Hollywood Reporter, они сыграли роли имперских штурмовиков в сцене сопровождения одного из персонажей — Финна, в исполнении Джона Бойеги, в лифте.

Отмечается, что узнать членов королевской семьи будет непросто, поскольку их лица закроют традиционные для штурмовиков шлемы.

Картина «Звездные войны. Последние джедаи» выйдет в прокат 15 декабря 2017 года.

В конце сентябре сообщалось, что бабушка принцев Гарри и Уильяма королева Великобритании Елизавета II отказалась предоставить для съемок нового эпизода «Звездных войн» принадлежащую монаршей семье территорию Большого Виндзорского парка в Беркшире.

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