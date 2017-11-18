Принцы Уильям и Гарри снялись в новой части «Звездных войн»
Британские принцы Гарри и Уильям приняли участие в съемках восьмого эпизода космической саги «Звездных войн» режиссера Райана Джонсона.
Британские принцы Гарри и Уильям приняли участие в съемках восьмого эпизода космической саги «Звездных войн» режиссера Райана Джонсона.
Как сообщает The Hollywood Reporter, они сыграли роли имперских штурмовиков в сцене сопровождения одного из персонажей — Финна, в исполнении Джона Бойеги, в лифте.
Отмечается, что узнать членов королевской семьи будет непросто, поскольку их лица закроют традиционные для штурмовиков шлемы.
Картина «Звездные войны. Последние джедаи» выйдет в прокат 15 декабря 2017 года.
В конце сентябре сообщалось, что бабушка принцев Гарри и Уильяма королева Великобритании Елизавета II отказалась предоставить для съемок нового эпизода «Звездных войн» принадлежащую монаршей семье территорию Большого Виндзорского парка в Беркшире.