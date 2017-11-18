Казахстанец пожаловался на пропажу смартфонов из посылок
Казахстанец пожаловался на пропажу смартфонов из посылок, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстанец пожаловался на пропажу смартфонов из посылок, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Евгений Ю написал пост в Facebook о пропаже смартфона, который должны были доставить почтой. Он отметил, что он не единственный у кого подобная посылка не доехала до адресата.
«Провел небольшой опрос — расследование относительно краж смартфонов на Казпочте. Как я и говорил, за последние месяцы количество украденных телефонов растет молниеносно! Причем, воры предпочитают смартфоны марки Xiaomi, вот то что удалось собрать за один день расспросов. Если у вас украли смартфон, пожалуйста напишите мне, я добавлю вас в список. Дальше молчать уже нельзя! Kazpost, срочно примите меры!», — написал казахстанец.
В ответ на гневный пост сотрудница
«Готовы ответить на все вопросы, предоставить фото и видео вскрытых пакетов, но да! Пропажи есть, и это не есть хорошо», — добавила Кенжеболатова.
В доказательство она предоставила фото мешков с посылками.
«Фото были сделаны сразу как только мешки сняли с самолета. Как я уже писала выше, сейчас идут разбирательства. Буду держать вас в курсе», — написала она.
В
«На самом деле у нас нет оснований “придумывать транзитные страны”. Действительно, отправления из Сингапура и Гонконга, откуда заказывают преимущественно технику, чаще всего идут через транзитные страны. Есть разные случаи, с чем мы и разбираемся для дальнейшей компенсации пострадавшей стороне», — заключила представительница «Казпочты».