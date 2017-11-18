Казахстанец пожаловался на пропажу смартфонов из посылок

Источник: Tengrinews

Евгений Ю написал пост в Facebook о пропаже смартфона, который должны были доставить почтой. Он отметил, что он не единственный у кого подобная посылка не доехала до адресата.

«Провел небольшой опрос — расследование относительно краж смартфонов на Казпочте. Как я и говорил, за последние месяцы количество украденных телефонов растет молниеносно! Причем, воры предпочитают смартфоны марки Xiaomi, вот то что удалось собрать за один день расспросов. Если у вас украли смартфон, пожалуйста напишите мне, я добавлю вас в список. Дальше молчать уже нельзя! Kazpost, срочно примите меры!», — написал казахстанец.

В ответ на гневный пост сотрудница пресс-службы АО «Казпочта» написала: «Добрый день. Мы разбираемся с этой ситуацией. К сожалению, случаются утери посылок, поступающих из-за рубежа через транзитные страны. Такие случаи мы фиксируем, проводим расследование. Многие посылки приходят в страну уже вскрытыми, разбирательства занимают время. И потери, конечно же, должны быть компенсированы», — отметила Балия Кенжеболатова.

«Готовы ответить на все вопросы, предоставить фото и видео вскрытых пакетов, но да! Пропажи есть, и это не есть хорошо», — добавила Кенжеболатова.

В доказательство она предоставила фото мешков с посылками.

«Фото были сделаны сразу как только мешки сняли с самолета. Как я уже писала выше, сейчас идут разбирательства. Буду держать вас в курсе», — написала она.

В пресс-службе «Казпочты» также пояснили о транзитных зонах.